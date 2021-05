Bukarestben kísérleti jelleggel telt házzal tartanának színházi előadásokat májusban

Kísérleti jelleggel (csaknem) telt házzal tartanának előadásokat májusban Bukarestbe - nyilatkozta hétfőn a főváros prefektusa, Alin Stoica. Ezzel azt tesztelik, hogyan lehet nagyobb csoportok részvételével zajló eseményeket tartani.



A prefektus a Digi 24 televíziónak úgy nyilatkozott , hogy május 14-én és 15-én a kulturális minisztériummal közösen szerveznének kísérleti jelleggel előadásokat a bukaresti Nemzeti Operában és a bukaresti Nemzeti Színházban. Az előadások szinte telt házzal mennének, nem 30 százalékos kapacitással, mint ahogyan most mehetnek. Az eseményen való részvétel feltétele az lesz, hogy a nézők legyenek beoltva a Covid-19 elleni vakcinával.Elmondása szerint, ha ebben az ütemben csökken a járvány, akkor reményeik szerint májusra a fővárosban amúgy is elérik a 1,5 ezrelékes fertőzöttségi rátát, amikor lazító intézkedéseket jelenthetnek be. Ha a fertőzöttségi ráta az említett határérték alá esik, akkor az előadótermek és az éttermek 50 százalékos kapacitással működhetnek, a szabadtéri rendezvényeket pedig 300 fő részvételével lehet szervezni.Korábban már a világ több részén is tartottak kísérleti jelleggel eseményeket, talán a barcelonai, 5000 résztvevővel zajló tesztkoncert volt ezek közül a legismertebb , amihez hasonlótpolgármester Kolozsváron is tartana , és aminek az eredménye szerint a résztvevők között nem volt magasabb a fertőzöttek aránya, mint az átlagos populációban. Egyébként nemrég Liverpoolban is hasonló tesztelést tartottak , annak az eredményeit még nem tudni.