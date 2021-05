Meghaladta a kétmilliót azoknak a száma, akik mindkét dózis vakcinát megkapták

Hétfőn meghaladta a kétmilliót a mindkét dózis koronavírus elleni vakcinával beoltott személyek száma Romániában - derül ki a RO Vaccinare platformon közzétett hétfő esti bejegyzésből.



Az elmúlt 24 órában 66 567 személyt oltottak be Romániában a koronavírus ellen. Ebből 23 626 személy az első, 42 941 pedig a második dózisát kapta be. A többség a Pfizer-BioNTech által kifejlesztett védőoltást kapta meg, összesen 55 463 személy. 5358-an az AstraZeneca, 5746-an a Moderna vakcinájával oltották be.Ezzel 5 408 309-re nőtt a beadott oltások száma Romániában. Az oltási kampány kezdete óta 3 378 699 személyt oltottak be, közülük 1 349 089-en az első adagot, 2 029 610-en pedig a második dózist is megkapták. A többség Pfizer-BioNTech-vakcináját kapta, abból eddig 5 122 709 adag érkezett Romániába, ebből 4 279 531 adagot használtak már fel a lakosság immunizálására. Románia ez idáig 1 558 000 dózist kapott az AstraZeneca által előállított vakcinából, és február 15-e óta 591 881 dózist használt fel.