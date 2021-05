Valeriu Gheorghiţă: Nem kell feltétlenül a 10 millió beoltotthoz kötni a lazítások elrendelését

Nem kell feltétlenül a 10 millió beoltotthoz kötni a lazítások elrendelését –jelentette ki újságírói kérdésre válaszolva Valeriu Gheorghiţă, az oltás kampány koordinátora.



Szerinte ha járványügyi szempontból jól alakulnak a dolgok, és tartósan csökken az új megbetegedések, valamint az elhalálozások száma, e célszám elérése nélkül is jöhetnek a lazítások.Mint mondta, minden lazító intézkedés esetében alapvető fontosságú legalább két héten át megfigyelni ennek hatásait, amelyeket járványügyi szempontból a megbetegedések számának alakulása tükröz a legjobban.Elmondása szerint: a járvány kellős közepén nehéz megjósolni, hogy melyik az a biztonsági szint, amelyet elérve bizonyossággal kijelenthető, hogy már nem romolhat a helyzet. Ezért is nagyon fontos, hogy minél többen vegyék fel az oltást, mert egy beoltott személy kevésbé fogékony a fertőzésre.Hozzátette, amikor kizárólag korlátozásokkal kell féken tartani a járványt, a fertőzésre fogékony személyek száma állandó marad, és mivel a korlátozások lazításával ezek a személyek ismét kapcsolatba kerülnek egymással, elkerülhetetlenül ismét növekedésnek indul a megbetegedések száma. Ha viszont a korlátozásokkal párhuzamosan felgyorsul az oltási kampány, jelentősen csökken annak a kockázata, hogy a lazítások bevezetésével romoljon a járványhelyzet, ami aztán a korlátozások újbóli bevezetését indokolná.miniszterelnök kedden azt nyilatkozta, lehetséges, hogy június 1-jétől teljes kapacitással üzemelhetnek a vendéglők, ha a beltéri részekben beoltott személyek tartózkodnak, és ugyanez lenne érvényes a tengerparti szállodákra is. A kormányfő ugyanakkor kilátásba helyezte, hogy augusztus 1-jétől lemondhatunk a kültéri maszkviselésről, megjegyezte azonban, hogy ez elsősorban az oltási ütemtől függ.

Május 7-étől előjegyzés nélkül is megkaphatják az igénylők a koronavírus elleni vakcinát, az ország bármely oltóközpontjában

- jelentette ki kedden az oltási kampány koordinátora.Rámutatott a 60 éven felüliek 8 órától 20 óráig jelentkezhetnek az oltásra, előzetes regisztráció nélkül is, azokat a 60 éven aluliakat pedig, akiknek nincs előjegyzésük, 14 órától 20 óráig fogadják. Az előjegyzéssel rendelkezők viszont elsőbbséget élveznek, a szabad helyekre pedig sorszámot adnak. Szerint ennek a módszernek a bevezetése maga után vonhatja a kárba veszett dózisok számának növekedését.

105 magáncég kezdte el alkalmazottai tömeges oltását a mobil csapatok segítségével

Eddig 105 magánvállalat, közöttük 31 vendéglátó-ipari egység kezdte el alkalmazottainak tömeges immunizálását koronavírus ellen - tájékoztatott keddenegészségügyi államtitkár, az oltáskampányt koordináló bizottság alelnöke.Elmondása szerint, a cégeknél mobil csapatok biztosítják az immunizálást, eddig összesen 47 ilyen csapat szállt ki a vállalatok kérésére, és 5011 alkalmazottat sikerült ez idáig beoltani így, a legtöbbet - 1888-at - Bukarestben. Bihar megyében 885, Dolj megyében 504 és Brassó megyében is 500 alkalmazottat oltottak be már. Vannak olyan megyék, ahonnan még nem jelentkeztek cégek, a legnagyobb számú kérést (15-öt) Fehér és Hunyad megyében regisztrálták, majd Bihar és Dolj megye következik 14-14 céggel.

A háziorvosok is elkezdték kedden a lakosság oltását; ez idáig országszerte 3000-nél több orvos csatlakozott a kampányhoz

Gheorghiţă szerint, a háziorvosi rendelőkben való immunizálás módszertanát idejében kidolgozták, így kedden kezdetét vehette az oltási kampány eme szakasza. A háziorvosok a Johnson & Johnson által előállított vakcinával oltanak. Jelenleg közel 18.000 dózis oltóanyag áll a rendelkezésükre az ország 20 megyéjében.Az oltáskampány koordinátora kifejtette ugyanakkor, hogy a háziorvosoknak minél nagyobb számban kellene csatlakozniuk a kampányhoz.Betegeikre már nem marad idejük a háziorvosoknak, mától oltaniuk is kell. De csak 3 ezren vállalták című bővebb összefoglaló cikkünk itt olvasható

Nyáron elkezdődhet a 12-15 év közöttiek oltása

A katonaorvos arról is beszélt, hogy kilátás van arra, hogy a nyáron elkezdődjön a 12 és 15 év közötti gyerekek koronavírus elleni oltása Pfizerrel. Hangsúlyozta, azokat a gyerekeket oltják majd be, akiknek a szülei hozzájárulásukat adják ehhez.A Pfizer-BioNTech már benyújtotta a dokumentációt az Európai Gyógyszerügynökséghez (EMA), kérve, hogy engedélyezzék az oltóanyag használatát a 12-15 év közötti korosztály esetében is. A szakember szerint az amerikai gyógyszerügynökség (FDA) már a napokban, az EMA pedig várhatóan júniusban megadja az erre vonatkozó engedélyt.