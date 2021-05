Újabb üzletláncnál vált mindennapi jelenséggé a magyarellenesség Sepsiszentgyörgyön

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat feljelentést tett az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz és panaszt nyújtott be a romániai Profi üzletlánchoz a Sepsiszentgyörgy központjában található egység üzletvezetője ellen, aki megtiltja a magyar alkalmazottaknak, hogy anyanyelvükön beszéljenek egymással és a vásárlókkal.



A szóban forgó üzletben egyre súlyosbodó magyarellenesség kapcsán tartott sajtótájékoztatót szerdán, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat igazgatója.„Megdöbbentőnek és felháborítónak tartom, hogy nyelvi jogokat és etnikai méltóságot sértő munkahelyi zaklatás tapasztalható Sepsiszentgyörgyön, egy magyar többségű városban. Több bejelentés érkezett a jogvédelmi szolgálathoz az eset kapcsán, ugyanis februártól, a román nyelvű üzletvezető kihelyezése óta hét alkalmazott adta be a felmondását annak diszkriminatív magatartása miatt. Az ügyben egy volt alkalmazott tette meg az első lépéseket, majd hozzá csatlakoztak páran az üzletben jelenleg is dolgozók közül. Fontos kiemelni, ahhoz, hogy az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz feljelentést tegyünk, a panaszt bejelentő illetőnek az eset hitelességéhez vállalnia kell személyazonosságát, amelyet teljes anonimitással és diszkrécióval kezelünk” – részletezte Benkő Erika.Az üzletvezető már munkakezdése első napján megtiltotta a magyar alkalmazottaknak, hogy anyanyelvükön beszéljenek egymással és a vásárlókkal. Folyamatosan azt hangoztatja, hogy Romániában élnek, ezért beszéljenek románul.„Örülök, hogy mindenek ellenére a folyamatos megfélemlítésnek kitett alkalmazottak megkeresték a szolgálatot, tudatában annak, hogy az alkotmány által biztosított jogukat csorbítják a munkahelyen. Alaposan körüljártuk az ügyet, első körben az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz fordultunk, továbbá a Profi országos vezetőségét is megkeressük, kérve, hogy szankcionálják az üzletvezetőt, és helyezzék el a megyeszékhelyi állásából. Az elkövetkezőkben az üzletlánc külföldi érdekeltségű tulajdonosainak is felhívjuk a figyelmét az esetre” – fogalmazott az igazgató.A városban egyébként nem ez az első alkalom, hogy multinacionális üzletláncnál magyarellenességről számolnak be az alkalmazottak , tavaly nyáron számos más, hasonló történetről írtunk a Transindexen.