Tánczos Barna: a medve kilövésének körülményeiről két vizsgálat folyik, várom a hivatalos jelentést

Jelenleg két vizsgálat is indult a Kovászna megyei Ozsdola település közelében lelőtt medve ügyében - mondta el szerdán késő délután Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter, miután környezetvédők lehetséges orvvadászatról számoltak be a sajtónak.



"Csak a nyomozás után tudjuk meg pontosan, hogy mi történt Kovászna megyében. Jelenleg két vizsgálat is fut párhuzamosan, egyiket az Országos Környezetvédelmi Őrség, másikat az erdőőrség végzi. Már korábban is pontosítottam, nem akarok befolyást gyakorolni erre a vizsgálatra, ezért nem én fogok ebben döntést hozni" - pontosított a miniszter.Tánczos kitért arra a bizonyos engedélyre, amelyet február 17-én adtak ki egy nőstény egyed elejtésére (amely több problémát okozott a település lakóinak). A környezetvédők úgy vélik, hogy helyette lőtték le a 17 éves példányt és egyértelmű, hogy a trófea megszerzése volt a tét."A kibocsátott engedély értelmében a medve elejtése a vadásztársaság hatásköre. A medve kilövésének körülményeit pedig a megyei hatóságok és az erdőőrség ellenőrzi. Tehát egyértelműen meg kell állapítani, hogy betartották-e a kilövésről szóló törvényt, és hogy a szóban forgó egyed az az állat-e, amelyre az engedélyt kibocsátották. Én nem tudom, hogy pontosan arról a medvéről van szó, avagy sem. Nem tudom, hogy a lelövését a jogszabályoknak megfelelően hajtották-e végre, vagy sem. Várom, hogy holnap érkezzenek meg a hivatalos vizsgálatok eredményei"- mondta Tánczos.

"Ha bebizonyosodik, hogy megsértették a törvényt, akkor 30 000 eurós büntetés jár érte, és büntető eljárás is indulhat"

- pontosított.A miniszter ugyanakkor kitért a hatályban lévő jogszabályokra is, amelyek lényegében nem tiltják azt, hogy egy személy pénzért medvékre vadászhasson. A miniszter ezért törvénymódosítást hozna be:"A medve vadászata nem megengedett, de a jogszabály kifejezetten nem tiltja ezt. A vizsgálat lejárta után egyértelműen meg kell határozzuk, hogy a medvék vadászatát csak azok gyakorolhatják, akik erre felhatalmazást kapnak (országos vadásztársaságok tagjai). Továbbá felül kell vizsgálnunk az engedélyek érvényességi idejét is, amelyet korábban 60 napra csökkentettek, az új rendeletekben javasolni fogom ezeknek az időintervallumoknak a további csökkentését. Már a mandátumom kezdetén elmondtam: sosem értettem egyet azzal, hogy kilövési engedélyt indokolt közbelépés esetén kívül is adjanak" - jelentette ki a miniszter.Az ügy nagy port kavart a közvéleményben, hiszen egy civil szervezet beszámolói szerint a lelőtt állat a legnagyobb nyilvántartott hím egyed volt az országban és nem zargatta a lakott területeket.Szerda délután maga a miniszterelnök is megszólalt , aki cáfolta a médiában terjedő híreket, miszerint ez az egyed lett volna a legnagyobb medve Romániában.A teljes sajtótájékoztató Tánczos Barna Facebook-oldalán nézhető végig: