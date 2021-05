3 éven át kínozott 3 kiskorút egy család - megerőszakolták, szíjjal verték őket, és csalánt tettek az alsóneműjükbe

A Temes megyében történt szörnyű eset feltételezett elkövetői előzetes letartóztatásban vannak.



szerint a gyermekvédelmi hatóság három testvért helyezett el egy hivatásos nevelőszülőként dolgozó ötven éves nőnél. A nő férjével és 37 éves fiával lakott, amikor a 6, 10 illetve 12 éves gyerekek a családhoz kerültek. Először, 2016-ban, a 12 éves fiút, illetve a 10 éves lányt, egy évvel később pedig a legkisebb testvért, a 6 éves kislányt is náluk helyezték el. A gyermekvédelmi szakemberek egyébként azért javasolták a bíróságnak, hogy a gyerekeket helyezzék államilag felügyelt gondozásba, mert a biológiai szülők elhanyagolták őket.A rendszeres pszichológiai vizsgálatok ellenére, csak 3 év elteltével kezdtek gyanakodni a szakemberek arra, hogy a gyerekeket testi és lelki szempontból is abúzus érte. Ennek következtében pedig áthelyezték őket egy másik családhoz.Az új környezetben, ahol egy idő után biztonságban érezték magukat, a két lány elkezdett beszélni. Elmesélték, illetve később, a jogi eljárás során, babákon mutatták meg, mit műveltek velük.Kiderült, hogy rendszeres volt a fizikai erőszak. Nadrágszíjjal verték a kezüket, a lábukat, illetve szájukat egy csapóval ütötték, ez egy olyan pálca, melynek végére bőrdarab volt erősítve. Előfordult, hogy csalánnal verték őket, sőt az is, hogy a bugyijukban kellett egy-egy napig hordaniuk a csalánt.A lányokat pedig a hivatásos nevelőként dolgozó nő férje és fia a gyanú szerint rendszeresen megerőszakolta. A kisebbiket orális szexre, a nagyot pedig közösülésre is kényszerítették.Az új nevelőszülők, amikor a gyerekek mesélni kezdtek, jelezték ezt a gyermekvédelmi hatóságnak, a hatóság pedig a rendőrséghez fordult. A három elkövetőt tavaly év végén előzetes letartóztatásba helyezték.A feltételezett elkövetők tagadják a vádakat, azonban a nagyobbik lány esetén az orvosi vizsgálat megállapította, hogy több évvel ezelőtt megtörtént a defloráció, azonban ennek a pontos idejét nem tudták megmondani. A férj azt állította, a lányt már azelőtt megerőszakolták, hogy hozzájuk került volna. A fia pedig azzal hárított, hogy jó ideje nem lakik már a szüleivel, így nem is volt alkalma bántani a gyerekeket. A temes megyei gyermekvédelmi hivatal elzárkózott az újságíró kérdések elől, az igazgató szerint a gyerekek most jól vannak, biztonságos környezetben élnek, és szakemberek foglalkoznak velük a traumák feldolgozása érdekében. Arra azonban, hogy egyáltalán hogyan kerülhetett sor arra, hogy ilyen bántalmazás érje őket, és mennyire alaposan vizsgálják meg a nevelőszülői hálózatban résztvevő családokat, nem voltak hajlandók válaszolni.