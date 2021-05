Johannis: csütörtökön elérjük a napi 100 ezer beoltottat

Az államfő szerint csütörtökön elérjük a napi 100 ezer beoltottat, és ezt a ritmust fogjuk tudni tartani. Sőt, szükség esetén akár növelni is a napi beoltottak számát.



Erről azt követően beszélt Johannis, hogy meglátogatta a konstancai „Dr. Alexandru Gafencu” Katonai Sürgősségi Kórházban működő oltópontot."Napról napra csökken a fertőzöttek száma, ahogy a kórházban ápoltak és a halottak száma is. De tudnunk kell, hogy a vírus még nem tűnt el, még itt van közöttünk" - mondta.Hozzátéve: arra kér mindenkit, hogy oltassa be magát és tartsa be a járványügyi szabályokat.