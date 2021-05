Politológus: magasrangú személyek szervezhették Arthur kilövését. A hercegnek még karanténba sem kellett vonulnia

Alina Mungiu Pippidi politológus szerint magas tisztséget betöltő személyek is igazgathatták Emanuel, Lichtensein hercegének romániai vadászatát.



Klaus Johannist korábban kitüntette a lichtensteini herceg apjának egyesülete.

Rámutatott: minden román állampolgár köteles legalább 7 napra karanténba vonulni, aki Ausztriából érkezik. Hiába mutat fel egy negatív PCR-tesztet, a heti karantén kötelező, csak ennek elteltével készíttethet újabb tesztet.A hercegnek pedig csak egy 5 napig érvényes derogálást adtak egy problémás nőstény medve kilövésére. Nyilvánvaló, hogy eleve részesíteni akarták abban a kegyben, hogy nem kötelezik karanténra - vonta le a következtetést a politológus.Aki arról is beszélt, hogy Lichtenstein egyrészt egy adóparadicsom, ahol rengeteg ember mossa tisztára a pénzét. A hercegi család pedig egy nagy befektetési alap tulajdonosa, mely Romániában is befektet. Továbbá egy bankjuk is van Romániában.Mindemellett Pippidi megemlítette, hogy egy, a herceg apja által vezetett egyesület kitüntetteelnököt, ami szintén a szoros kapcsolatokra utal."Egy történet egy bankárról, aki szakmáját tekintve orvos, és aki még ráadásul herceg is, és aki megvásárolja magának azt a privilégiumot, hogy trófeákra vadászhasson. Nem csoda, hogy a sztori elérte a nemzetközi sajtó ingerküszöbét " - mondta a politológus.környezetvédelmi aktivista, volt szenátor szerint ugyanakkor a fedősztori sincs rendben, amivel magyarázni próbálják a trófeavadászatot. Bocsos anyamedvére (ahogy az a reklamációkban szerepelt) ugyanis nem adható kilövési engedély. Ha egy bocsos anyamedve károkat csinál, azt elszállítják az adott területről.(bzi.ro, newsweek.ro, hírszerk)