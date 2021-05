Péntek éjfélkor zárul a nemzeti régiós aláírásgyűjtés, az SZNT ünnepli az eredményt

Izsák Balázs szerint akár múlt időbe is lehet tenni a 2013 óta használt "Székelyföldért megmozgatjuk Európát!" jelszót. A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke azon a sajtótájékoztatón beszélt erről, amelyet pénteken tartott Sepsiszentgyörgyön a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés aláírásgyűjtésének az éjfélkor bekövetkező lezárása alkalmából.



A koronavírus-járvány miatt kétévesre kiterjesztett aláírásgyűjtés alatt az unió több mint 1,4 millió állampolgára írta alá kezdeményezésüket, és tizenegy országban (Magyarországon, Romániában, Szlovákiában, Horvátországban, Írországban, Spanyolországban, Lettországban, Szlovéniában, Svédországban, Litvániában és Belgiumban) gyűlt össze a megfelelő mennyiségű aláírás.Belgiumban péntek délre gyűlt össze a küszöb teljesítéséhez szükséges mennyiségű aláírás.Az SZNT elnöke felidézte: 2013-ban a makfalvi majálison tűzték ki először a molinót a "Székelyföldért megmozgatjuk Európát!" jelszóval, amikor elindították az európai polgári kezdeményezés szervezését. A bejegyzéséért folytatott hatéves pereskedés és a támogató aláírások kétéves gyűjtése után a jelmondat immár akár múlt időbe is tehető.Hangsúlyozta: tavaly a magyar Országgyűlés állásfoglalása adott nagy lendületet az aláírásgyűjtésnek. Az állásfoglalás azt jelezte, hogy az egész magyar társadalom a kezdeményezés mögött áll. "Nem várt segítségnek" nevezteromán államfő tavaly áprilisi magyarellenes kijelentését, mely újabb lendületet adott az aláírásgyűjtésnek. "A jó ügyeket az ellenfelek is segítik. (...) Bármit tesznek azért, hogy elgáncsolják, akaratuk ellenére segítenek" - állapította meg a kezdeményező bizottság elnöki tisztségét is betöltő közösségi vezető.Felelevenítette, hogy a közösségi portálokon közölt reklámjaikat többször is letiltotta a portálok tartalmát ellenőrző algoritmus. Minden ilyen alakalommal azonban sikerült tisztáznia, hogy az Európai Bizottság által bejegyzett polgári kezdeményezést hirdetnek, amely aláírásgyűjtésére az EU biztosítja az internetes felületet, és melynek ő vezeti a kezdeményező bizottságát, így a tilalmat valamennyi alkalommal feloldották.Az SZNT elnöke az aláírások hitelesítését jelölte ki a következő feladatnak. Reményét fejezte ki, hogy a hitelesítési folyamat után is teljesülnek az érvényességi feltételek.Hozzátette, hogy 2022 februárjáig meg kell semmisíteniük a papíron gyűjtött aláírásokat, így addig a hitelesítési folyamatnak be kell fejeződnie. Kijelentette: akkor kívánják iktatni az Európai Bizottságnál az EU polgárai által is támogatott kezdeményezést, amikor a legnagyobb esélyét látják annak, hogy a folyamat sikeres legyen, és a bizottság jogszabályt kezdeményezzen. Addig a nemzeti régiók európai mozgalmának az építésére kívánnak összpontosítani. Izsák Balázs kijelentette: a mozgalomnak már két tagja van, hiszen kedden Tőkés Lászlóval az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnökével tárgyalt, aki az EMNT támogatásáról biztosította.