Florin Cîţu: Rock on, Románia! Ma elértük a 3,5 millió beoltottat

Ma meghaladjuk a 3,5 millió személyt Romániában, aki be van oltva az első vagy a második dózissal - írta Facebook-bejegyzésében Florin Cîţu miniszterelnök.



"Rock on, Románia! Egyre közelebb vagyunk a normalitáshoz való visszatéréshez" - fogalmazott a kormányfő.Cîţu ellátogatott a pénteken 16 órakor kezdődő bukaresti oltási maratonra is, hogy arra biztassa az embereket, hogy immunizálják magukat. A maraton keretében 50 oltóponton lehet Bukarestben oltást igényelni két helyszínen, a Nemzeti Könyvtárban és a Palotacsarnokban (Sala Palatului).Az elmúlt 24 órában 92.501 személyt oltottak be Romániában a koronavírus ellen - derül ki a COVID-19 elleni oltási kampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) által pénteken ismertetett adatokból.A jelzett időszakban 76.078-an kapták meg a Pfizer-BioNTech által kifejlesztett védőoltást, 8217-en a Moderna, 6711-en az AstraZeneca, 1495-en pedig a Johnson&Johnson vakcináját vették fel.Az elmúlt 24 órában 38.238 személyt az első, 54.263-at a második dózissal oltottak be.Ezzel 5.781.222-re nőtt a beadott oltások száma Romániában.

Az oltási kampány kezdete óta 3.529.222 személyt oltottak be

, közülük 1.277.632-en az első adagot, 2.251.795-en pedig a második dózist is megkapták.Az elmúlt 24 órában 108 esetben regisztráltak mellékhatást az oltást követően, ezek közül nyolc helyi, száz általános jellegű volt.Az oltáskampány kezdetétől összesen 14.630 esetben jegyeztek mellékhatást a Pfizer-BioNTech, a Moderna és az AstraZeneca oltásának beadását követően, 1555 helyi és 13.075 általános jellegűt. 132 eset kivizsgálása folyamatban van.Szombattól egyébként minden katonakórházban előjegyzés nélkül lehet oltakozni - közölte pénteken a védelmi minisztérium.A kiadott közleménye szerint

azok a 60 év fölötti személyek, akiknek érvényes személyi igazolványuk van, előjegyzés nélkül jelentkezhetnek az ország tizenegy katonakórházában: Bukarestben, Brassóban, Kolozsváron, Konstancán, Craiován, Focşani-ban, Galacon, Iaşi-ban, Piteşti-en, Nagyszebenben és Temesváron.

A 60 év alattiakat ugyanazokba a központokba 14 óra után várják.Ugyanakkor a brassói, bukaresti, kolozsvári, konstancai, craiovai, iaşi-i és temesvári katonakórházakban - az előzetes bejelentésnek megfelelően - megtartják az oltási maratont. Ennek keretében

kedd reggelig, éjjel-nappal, előjegyzés nélkül, bárki jelentkezhet oltásra

Florin Cîţu: Péntektől mindenhol, előjegyzés nélkül lehet oltakozni

Mától mindenhol, előjegyzés nélkül lehet oltakozni, mert van elegendő mennyiségű vakcina - jelentette ki péntek este a miniszterelnök.A bukaresti oltási maratonon nyilatkozóazt mondta: nem tud más olyan országról Európában, ahol akárki, akármikor, sorban állás nélkül, akármelyik oltóközpontba bemehet, és megkaphatja a koronavírus elleni védőoltást.A kormányfő ismételten felszólította a polgárokat, hogy minél többen vegyék fel a vakcinát.