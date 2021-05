Cîţu és Johannis is üzent az esélyegyenlőség napján: bőven akad tennivaló a férfiak és nők közötti egyenlőtlenségek terén

„A koronavírus-járvány megmutatta nekünk, hogy milyen fontos a nők szerepe a társadalmunkban, különösképp ebben az időszakban, hiszen sokan az első frontvonalban küzdenek az emberek életéért. Ezért most minden eddiginél fontosabb az empátia, a szolidaritás” – üzente Florin Cîţu az esélyegyenlőség napján.



"A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség napját Romániában 2015 óta tartjuk meg, ami jó ok arra, hogy felhívjuk a figyelmet a foglalkoztatási szegregáció elleni küzdelemre, valamint, hogy egyre több nő juthasson döntéshozói pozícióba”.Hozzátette: a járvány alatt ugyanakkor szinte minden területen súlyosbodott a nők és férfiak közötti egyenlőtlenség."A járvány a nők elleni erőszakos esetek növekedéséhez vezetett, miközben a háztartásbeli és más felelősségvállalásra is nagyobb hangsúly került. Fontos kiemelni azt is, hogy bár voltak kezdeményezések romániai intézmények körében, még mindig tetten érhető az egyenlőtlenség a vezetői pozíciók tekintetében. Tehát sok munka van még hátra, de szeretném hangsúlyozni: én mindenben támogatom a nők és férfiak közötti egyenlőtlenségek kiküszöbölését! Hiszem, hogy csak együtt tudunk túltenni ezen a nehéz időszakon! "- írta a miniszterelnök.államfő üzenete szerint a nők és férfiak esélyegyenlősége a normalitást jelenti egy szabad és demokratikus társadalomban.„Az esélyegyenlőség napja jó alkalom arra, hogy ismét felhívjuk a figyelmet arra, hogy a nők még mindig szembesülnek a karrierrel és a családi szerepükkel kapcsolatos sztereotípiákkal és előítéletekkel, negatív tendenciákkal, amelyek a COVID-19 világjárvány kapcsán világszerte felerősödtek" – áll az államfő Facebook-üzenetében.Az elnök hozzáteszi, hogy "a nők elleni erőszak, a nemek közötti egyenlőtlenség és a megkülönböztetés olyan káros jelenségek, amelyek ellen minden erőnkkel küzdeni kell"."Ezért szorgalmazom a nők minél aktívabb részvételét a döntéshozatali folyamatban, a társadalomban, a politikában és a gazdaságban, valamint a férfiak aktív partnerként való bevonását a családi életbe" - zárja gondolatait Klaus Johannis. (