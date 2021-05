Európa Nap: Johannis és Cîţu is üzent

A világjárvány megmutatta, mennyire fontos az európai szolidaritás - fogalmazott az Európa napja alkalmából küldött üzenetében Florin Cîţu kormányfő. A miniszterelnök állítása szerint az uniós tagság azt is jelenti, hogy hozzájutunk elegendő oltóanyagadaghoz.



"2007 óta részei vagyunk ennek a nagy európai családnak, és a világjárvány megmutatta, milyen fontos a szolidaritás ezekben a nehéz időkben" - írja a miniszterelnök. Az Uniós tagság másik pozitív következménye az, hogy Románia 29 milliárd eurót kap az európai helyreállítási alapból az ország fejlesztésére és a világjárvány által érintett gazdasági ágazatok támogatására - véli a kormányfő."Nagyon fontos, hogy továbbra is a gazdasági növekedés útján haladjunk, eddig minden paraméter azt mutatja, hogy jó úton járunk. A mi sikerünk egyben az Európai Unió sikere is lesz. Isten éltessen, Európa!" - zárja üzenetét Florin Cîţu miniszterelnök.

Johannis: a közös kihívások nem csökkentik, hanem megerősítik az európai projekt jelentőségét.

Az Európa napja alkalmából küldött üzenetében az államfő azt állította: a COVID-19 világjárvány súlyos terhet rótt az Európai Unióra és tagállamaira, ami kiemeli az alapító okiratban foglaltak jelentőségét."A Robert Schuman által több mint 70 évvel ezelőtt tett nyilatkozat alapvető elemei az egység és a szolidaritás. Ez a két közös érték ma is releváns Európa építése, az Európai Unió fejlődése és előrehaladása szempontjából. A kihívások, amelyeken együtt megyünk keresztül, nem csökkentik, hanem éppen ellenkezőleg, újra megerősítik az európai projekt, valamint a tagállamok és az európai intézmények egységes és szolidáris válaszának jelentőségét" - vélekedik az államfő.Hozzáteszi: a Schuman-nyilatkozat elvei a világjárvány körülményei között is folyamatosan inspirálják az európai válaszlépéseket."Az egység, a kohézió és a szolidaritás kétségtelenül válaszunk ereje és lényege. A tagállamok külön-külön nem találták volna meg olyan gyorsan azokat a megoldásokat, amelyeket közösen sikerült megtalálnunk" - írja az üzenetben.Hangsúlyozza továbbá az Európai Unió alapvető értékei tiszteletben tartásának fontosságát."Ugyanakkor az elmúlt időszak kihívásaira adott európai válasz az Unió alapvető értékeinek tiszteletben tartásán, a hatékony sokoldalúság erején és a nemzetközi jog tiszteletben tartásán alapult, és ennek a jövőben is így kell lennie. Mindezek az értékek, valamint a pragmatikus intézkedések, beleértve a szövetségek megerősítését azokkal az államokkal és szervezetekkel, amelyek osztják demokratikus értékeinket és a nemzetközi jog iránti elkötelezettségünket, hozzájárulnak stratégiai ellenálló képességünk megerősítéséhez" - mutat rá Johannis.Az államfő szerint "egyáltalán nem véletlen", hogy a román állampolgárok körében nem csökkent az Európai Unió támogatottsága. "Európa-párti profiljának részeként Románia továbbra is támogat egy összetartóbb és egységesebb Uniót a válság idején, és azon túl is" - írja az államfő.Az államfő végezetül reményét fejezi ki, hogy a románok részt vesznek majd az Európai Unió jövőjéről szóló vitában."A lehető legszélesebb körű részvételt szeretnénk elérni az Európa jövőjéről szóló konferencián, és reméljük, hogy a románok is hangsúlyosan részt vesznek majd a vitában arról, hogy milyen legyen az az Európa, amelyben ők és a jövő generációi élni szeretnének. Itt az ideje, hogy emlékezzünk a múltra, hogy elgondolkodjunk a mai kihívásokon, de arra is, hogy részt vegyünk a jövő építésében. Isten éltessen, Európa! Isten éltessen, Románia!" - zárja üzenetét Klaus Johannis.