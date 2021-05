Egészségügyi miniszter: még szeptember előtt vége lehet a kötelező utcai maszkviselésnek

Még szeptember előtt visszavezethetik, hogy nem kell maszkot viselni az utcán - legalábbis Ioana Mihăilă egészségügyi miniszter a Prima TV-nek vasárnap.



"Úgy gondolom, hogy ez jó ösztönzés lenne úgy a helyi hatóságoknak, mint az egyes települések lakóknak arra, hogy motiváltnak érezzék magukat az oltásra. Szerintem a maszkviselésről a nem zsúfolt nyílt terekben még az ősz előtt lemondhatunk, feltéve, ha az adott területen a lakosság elég nagy százaléka be van oltva" - mondta Ioana Mihăilă, aki arról is beszélt, már kormányszinten tárgyalták, hogy azon irodákban, ahol mindenki be van oltva, ne legyen kötelező a maszkviselés. Mint kijelentette, ezt még az Országos Közegészségügyi Intézetnek is jóvá kell hagynia.Úgy látja, az oltáskampány jelenlegi ütemében júniusra nem fogjuk elérni, hogy 5 millió ember megkapja mind a két oltását, de az összejöhet, hogy ennyi ember megkapja legalább az első adagját."Az oltáskampány üteme sajnos nem csak az oltóanyag-kínálattól függ, aminek elég jó és növekvő a tendenciája. Most elegendő vakcinánk van, elegendő oltási központunk is van és ezen a héten a háziorvosoknál is elkezdődött az oltás. Most arra biztatom a háziorvos társaimat, még akkor is, ha nincsenek a már regisztrált 3000 között, hogy kezdjék meg a regisztrációt és az oltást a közösségben" - mondta. A miniszter szerint jó hír viszont, hogy a járvány terjedése lassulni kezdett, mert így csökken a nyomás az intenzív osztályokon. Véleménye szerint hamarosan lazító intézkedéseket is bevezethetnek.Megismételte korábbi álláspontját, miszerint nem hiszi, hogy pénzt kellene adni az állampolgároknak azért, hogy ezzel is ösztönözzék őket. Úgy véli, hogy "az oltás legnagyobb jutalma a béke", amelyet az utána érezhetünk.