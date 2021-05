Teodosie érsek: akik a nőkre vonatkozó kijelentései miatt feljelentették a CNCD-nél, nem ismerik a Szentírást

Teodosie tomisi érsek (Konstanca) vasárnap az Antenna 3 televíziónak nyilatkozva kijelentette, hogy azok, akik feljelentették az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál a nőkre vonatkozó legutóbbi kijelentései miatt, nem ismerik a Szentírást, és olyan mintha Isten felett ítélkeznének.



Az érsek szerint nem a véleményét osztotta meg, soha nincs személyes véleménye teológiai kérdésekben, csak a Szentírást osztotta meg, ha pedig a CNCD tagjai "Istennel akarnak harcolni, akkor Istennel kell harcolniuk".Teodosie érsek szerint nem lesz szükség arra, hogy vallomást tegyen, nyilatkozzon a CNCD tagjai előtt, majd mondandóját azzal is megtoldta: "Krisztust is szankcionálták, és ő legyőzte az összes szankciót".A Radio Dobrogea (amely az érsek fő tömegkommunikációs csatornája) egy csütörtöki műsorában Teodosie azt nyilatkozta: "Egyetlen nő sem lehet pap. Ez a lényéből fakad. A nő nem képes állandó imádságban élni, az esendősége miatt. Miért lenne ez diszkrimináció? Ez a női kondíció. Ő kezdte, az ő hibája a bűnbeesés, és most is tehetetlen. Aranyszájú Szent János mondja nekünk: ha nem lett volna a bűnbeesés, nem így szaporodott volna el az emberi nem, hanem Isten szavai erejével, ahogy a bűnbeesés előtt mondta: szaporodjatok és sokasodjatok, és hajtsátok uralmatok alá a földet."Majd azzal folytatta, hogy az ősbűn elkövetése miatt szülnek fájdalmak között a nők. "A nőnek meg lett mondva: fájdalmak között fogsz fiakat szülni. Ha nem esett volna bűnbe, nem kellene fájdalmak között szülnie. Mindezek világossá teszik, hogy mi a különbség a féri és a nő között, és megmutatják, hogy ez nem diszkrimináció, hiszen Isten Fia is férfiként öltött testet. A Szentek Szentje is férfi" - tette hozzá Teodosie. Ennek nyomán a VeDem Just feljelentette az érseket a diszkriminációellenes tanácsnál.Közben vasárnap Radio Dobrogea YouTube csatornájára egy olyan prédikációt töltöttek fel az érsektől, amelyben a nőket dicséri. A nők "áldozatkészségéről", "nemességéről, szépségéről és gyengédségéről" beszél, illetve dicsérő szavakat mond az "apácákról, anyákról, tanítónőkről és tanárnőkről". A videóról beszámoló g4media megjegyzi, bár a videót egy olyan hashtaggel (#duminicaMironosițelor), ami a kenetvivő asszonyok vasárnapjára utal, amikor azoknak a nőknek a nevében, akik Jézus sírjához mentek, hogy bebalzsamozzák a testét, rendszerint a keresztény nőket ünneplik.A portál azt is megjegyzi, hogy az ortodox egyház hagyománya szerint a kenetvivő asszonyok vasárnapját csak a húsvét utáni harmadik vasárnapon ünneplik, most viszont a húsvét utáni első vasárnapon töltötték fel, tehát valószínűleg a korábbi években készülhetett a felvétel, és azt sejtetik, hogy köze lehet az érsek korábbi nőkkel kapcsolatos kijelentéséhez. ( g4media