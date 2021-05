Már több mint hatmillió adag koronavírus elleni vakcinát adtak be Romániában

Vasárnap meghaladta a hatmilliót a Romániában beadott koronavírus elleni vakcina dózisok száma - jelentette be Andrei Baciu egészségügyi államtitkár, az országos oltáskampányt koordináló bizottság alelnöke.



A hét végén naponta több mint 100 000 személy oltatta be magát (szombaton 110.633 és vasárnap 103.937); ez idáig több mint 3,6 millióan kapták meg legalább az első dózist Romániában, és a hét végén meghaladta a hatmilliót az oltáskampány kezdete óta beadott dózisok száma, írta Baciu vasárnap esti Facebook-bejegyzésében.A Bukarestben szervezett oltási maraton is sikeres volt, vasárnap este 10 óráig több mint 18 000 személyt oltottak be a keretében.Baciu megköszönte mind a fővárosi oltási maratont megszervező Carol Davila Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem tanárainak és diákjainak az erőfeszítéseit, mind azon háziorvosok munkáját, akik csatlakoztak az oltáskampányhoz és ez idáig 3527 személyt immunizáltak. Megemlítette azt is, hogy az országszerte szervezett 13 drive-through központban 60.000-nél több személyt immunizáltak.