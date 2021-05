Ha elmész Temesváron az oltási maratonra, ingyenes egészségügyi szűrővizsgálat is jár mellé

A Temesváron április végén megszervezett oltási maraton május 14-17-én sorra kerülő második szakaszában, amelynek keretében a második dózis Pfizer-vakcinát kapják meg a három héttel korábban beoltottak, a még nem immunizált személyek a Johnson&Johnson termékét is kérhetik, amelyet egyetlen dózisban kell felvenni - jelentette be vasárnap este dr. Dorel Săndesc.



A maratont szervező egyesület elnöke arra is rámutatott, hogy az esemény keretében immunizálásra jelentkezők részt vehetnek egy egészségügyi szűrési vizsgálaton.Az oltásmaraton első szakaszában 6722 személyt oltottak be Temesváron 64 óra alatt.Fotó: Olosz Dávid via Flickr Commons