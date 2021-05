Cîţu szíve szerint pozitívan diszkriminálná a már beoltottakat, de most még meghosszabbítják a vészhelyzetet

A kormány meghosszabbítja a veszélyhelyzetet - jelentette be hétfőn Florin Cîţu miniszterelnök.



"Igen, meghosszabbítjuk a veszélyhelyzetet. Valóban vannak olyan intézkedések, amelyek értelmüket vesztették, például a síelők üdülőhelyeivel kapcsolatosak" - mondta a miniszterelnök.Arra a kérdésre, hogy mikor várható a szabadtéri maszkviselés kötelezettségének feloldása, Cîţu azt felelte, hogy erről a szakértőkkel kell tárgyalnia, és az ő javaslataik alapján hoznak majd döntést."Személyes véleményem szerint azok, akik már be vannak oltva és nem jelentenek veszélyt a társadalom számára, részesüljenek előnyben, élvezzék az életet" - tette hozzá a kormányfő.A kormányfő ugyanakkor meg van győződve arról, hogy sikerül elérni június elsejére az ötmillió beoltott személlyel kapcsolatos célkitűzést."Az eddigi ritmusban folytatjuk. A kormány biztosítja az erőforrásokat, és az elkövetkező időszakban még több oltási akciót szervezünk, hogy megvalósíthassuk a célkitűzést: elérjük az ötmillió beoltottat június elsején. Én továbbra is bízom eme célkitűzés megvalósításában" - fejtette ki.Arra a kérdésre, hogy mi történik, ha június elsejéig mégsem oltanak be ötmillió személyt, a kormányfő azt válaszolta, hogy el fogják érni a célkitűzést."Nagyon sok esetben mondta már nekem nagyon sok személy, hogy nem lehet megvalósítani valamely ambiciózus tervet. Én azt mondtam, hogy a legnagyobb mértékű gazdasági fejlődésünk lesz az Európai Unióban, és ez meg is valósult; azt mondtam, hogy vissza fogunk térni a normalitáshoz, és lesz elegendő dózis vakcinánk, és van is elegendő" - szögezte le a kormányfő.Az egyetlen olyan eu-s ország vagyunk, ahol előzetes beütemezés nélkül mehet már bárki oltatni - mondta a kormányfő, nyomatékosítva, hogy az oltáskampány mindannyiunk felelőssége, nem csupán az övé.Hozzátette, akkor is elegendő oltása lesz Romániának, ha a szakemberek esetleg azt javasolják, hogy egy harmadik adag is szükséges az immunizáláshoz.Bejelentette ugyanakkor, szeretné, ha a jövő héten egyfajta "utcai kormányülést" tartanának, azaz a kormány minden tagja - miniszterek és államtitkárok - kivonulna az oltási központokba, és elbeszélgetne az emberekkel.Rámutatott, hogy a Bukarestben a hét végén szervezett oltási maraton 'rendkívüli eredményekkel' zárult, több mint 20.000 személyt oltottak be koronavírus ellen.'Ez mutatja, hogy a romániaiak minél előbb vissza akarnak térni a normalitáshoz, és megértették, hogy a normalitáshoz való visszatérés egyetlen módja az immunizálás' - mondta a kormányfő. Hozzátette, a fertőzöttségi ráta jelentős mértékű csökkenést mutat, miközben az átoltottsági ráta nő.