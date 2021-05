Felavatták az első integrált intervenciós központot az országban, ahol a szexuális erőszak túlélői széles spektrumú segítséget kapnak

Felavatták Bukarestben az első olyan integrált intervenciós központot, amelyet a szexuális erőszak áldozatai számára hoztak létre egy egészségügyi intézményben. Ezt a Munkaügyi és Szociális Minisztérium jelentette be, és a Bukaresti Egyetemi Sürgősségi Kórházban kap helyet.



Az országban több ilyet is terveznek létrehozni: ezekben a szexuális erőszak áldozataival orvosok, szociális munkások, egészségügyi asszisztensek, orvosi jogászok, pszichológusok és rendőrök közös csapata fog az áldozatokkal foglalkozni.A bukaresti kórház civil szervezetekkel együttműködve fogja a központot működtetni, munkájukat a rendőrség is támogatni fogja. Ha valaki szexuális erőszak túlélőjeként kerül a központba, sürgősségi orvosi- és poszttraumatikus ellátásban, pszichológiai ellátásban, bizonyítékgyűjtésben, és az elkövetővel szembeni jogi eljárás megkezdésében kap segítséget, valamint a szociális szervezetek segítségére is számíthat.A központ célja, hogy azok a nők, akik szexuális támadás áldozatai, könnyeben menjenek végig a rendőrségi ankéton és a rehabilitációs folyamaton, és hogy az agresszor mihamarabb felelősségre legyen vonva. A központ segítségével például a túlélőnek nem kell többszöri alkalommal a rendőrségre mennie feljelentést tenni, illetve tanúvallomást adni.A projektet a férfiak és nők közötti esélyegyenlőséggel foglalkozó államtitkárság (ANES) kezdeményezte, céljuk, hogy megváltoztassák a szexuális erőszak áldozataival szembeni percepciót, valamint javítsanak az ilyen eseteket követő hatósági intervenciós folyamatokon is.államtitkár kiemelte, hogy a szexuális erőszak-eseteket a maguk komplexitásában kell megérteni ahhoz, hogy a túlélők ne szembesüljenek ismételten abúzussal.A megnyitón ott voltmunkaügyi miniszter is, aki arról beszélt, hogy a szexuális erőszakkal szembesülő nőket sokszor igazságtalanul hibáztatja a közegük."A családon belüli erőszak az egyik legsúlyosabb szociális probléma globális szinten. Romániában a jelenséget kevésbé jelentik, viszont az általunk ismert adatokból az derül ki, hogy a nemi erőszak áldozatainak áldozatai 2020-ban 96%-ban nők és lányok voltak, és 2019-hez képest 30%-os növekedés volt az ilyen esetekben. A számokon túl azonban valós drámák vannak, és a legfájdalmasabb, ha valaki átél egy ilyet, és utána őt hibáztatják. Kérek minden nőt, akinek ilyenben volt része, hogy kérjen segítséget, kérek mindenkit, aki ilyen esetekről tud, segítsen az áldozatoknak" - mondta Turcan.Az integrált intervenció központot az "Isztambuli Egyezmény romániai életbe léptetése" program keretében valósult meg a Norvég Alap támogatásából. Ennek keretében összesen tíz hasonlót hoznak létre az ország különböző pontjain, Erdélyben Nagyszebenben, Szatmárnémetiben és Temesváron lesznek ilyenek.