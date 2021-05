Készülhetnek az oltásra a 12 év fölöttiek! Amint kijön az uniós engedély, máris várják az oltóközpontokba őket

Amint megkapja az Európai Gyógyszerügynökség jóváhagyását, Románia készen fog állni a 12-15 éves gyerekek beoltására is, szülői engedéllyel - közölte hétfőn Valeriu Gheorghiţă, a COVID-19 elleni oltáskampányt koordináló országos bizottság elnöke.



Gheorghiţă Craiován vett részt a városban szervezett oltási maraton megnyitóján.A katonaorvos úgy vélekedett, hogy azok a szülők, akik már beoltatták magukat, felmérik az immunizálás jelentőségét gyermekeik számára is, akik számára nagyon fontos a fizikai jelenléttel történő oktatáshoz való visszatérés mind a készségek fejlesztése, mind pedig a társadalmi-érzelmi fejlődés szempontjából.'Egyértelmű, hogy többé már senki nem akarja otthon tartani a gyermekeit, mint ahogy az is, hogy mindannyian védettek akarunk lenni, hogy oda mehessünk, ahova akarunk' - mondta Gheorghiţă.Arról is beszámolt, hogy az UNICEF és a WHO közreműködésével széles körű tájékoztatási kampányt dolgoznak ki, amelybe a családorvosokat és a központi hatóságokat egyaránt bevonják. Ennek a tájékoztató kampánynak néhány héten belül érezhető kell hogy legyen a hatása - vélekedett a szakember.