Már ezer gyógyszertár jelentkezett, hogy koronavírus-tesztet végezhessenek

Körülbelül 1000 gyógyszertár jelentkezett keddig , hogy lehessen náluk koronavírus-gyorstesztet végezni - írja a Radio România.



A gyógyszertáraknak az Egészségügyi Minisztérium ingyenesen biztosítja a teszteléshez szükséges kellékeket, viszont ők maguk felszámolhatnak pénzt a klienseknek, hogy elvégezzék azt. Azt, hogy melyik gyógyszertár hány tesztet kap, helyi szinten fog elosztódni, annak függvényében, hogy adott településen hányan jelentkeznek erre.Ioana Mihăilă egészségügyi miniszter hétfőn írt alá rendeletet, amelyben azt írják, hogy a programban részt vevő gyógyszertáraknak meg kell szerezniük egy elektronikusan kibocsátott, a helyi közegészségügyi hatóságok által kiállított engedélyt, ugyanakkor minden elvégzett teszt eredményét be kell vezetniük az országos elektronikai rendszerbe.A miniszter rendelete hétfőn már meg is jelent a Hivatalos Közlönyben, így várhatóan hamarosan konkrétan el is kezdődik a gyógyszertárakban való tesztelés.Címoldali kép: MunicipioPinas via Flickr Commons