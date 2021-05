Ideiglenes oltóközpontokat hoztak létre a nagylaki határátkelőnél: az EU bármely állampolgárát szívesen beoltják

Ideiglenes oltóközpontot hoznak létre az Arad megyei hatóságok a román-magyar határon Nagylaknál, mivel azt tapasztalták, hogy az elmúlt időszakban egyre többen jönnek Romániába az oltás végett. Nemcsak román állampolgárok, hanem más országokéi is.



prefektus azt nyilatkozta, hogy az elmúlt időszakban sokan érkeztek az országba amiatt, hogy immunizálják magukat, ezt észlelve léptek a hatóságok."Nem állítom, hogy ez egy jelenség lenne, de sok romániai, aki Németországban dolgozik, jött az elmúlt időszakban Aradra csak azért hogy oltást kaphasson. Egyesek a velük egy háztartásban élőkkel együtt érkeznek, akik nem román állampolgárok, hanem németek, olaszok, stb. Ezek az emberek örülnek, hogy könnyen, programálás nélkül kaphatnak oltást Romániában. Személyesen is sok esetet ismerek, de ez a folyamat szóba került a megyei vészhelyzeti bizottság ülésein is. Sok romániai volt, aki hazajött húsvétra, s egyúttal beoltatta magát - mondta el a prefektus., az Arad megyei közegészségügyi hatóság (DSP) vezetője is hasonlóan látja a trendet. Elmondása szerint az elmúlt időszakban százak lépték át a határt, csak azért, hogy oltást kaphassanak, köztük sokan olyanok, akik külföldön végeznek diplomáciai szolgálatot. Azt is elmondta, hogy jelenleg Romániában az EU bármely állampolgára kaphat oltást.A most megnyitott oltóközpontok egy, maximum két hétig fognak funkcionálni, és mindegy mekkora lesz az érdeklődés, a hatóságok szerint lesz elég dózis. Ha például valaki Magyarországon él, és egész biztosan egy, az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott vakcinát szeretne kapni, annak nem