Hivatalos: mától csak indoklással együtt lehet ítéletet hirdetni a bíróknak

Kihirdette Klaus Johannis államfő szerdán a büntetőeljárási törvénykönyv 2010/135-ös törvényének módosítását.



A módosítás értelmében a tárgyalások lezárását követő legfeljebb 60 napon belül meg kell hozni, és meg kell szövegezni az ítéletet. Megfelelően indokolt esetekben, ha a tanácskozásra, az ítélet indoklásának megfogalmazására és kihirdetésére nem kerülhet sor az előírt határidőn belül, a bíróság az ítélet kihirdetését egymás után kétszer is elhalaszthatja maximum 30 nappal. Az ítéletet azonban minden esetben a tárgyalások lezárása után maximum 120 napon belül meg kell szövegezni és ki kell hirdetni - szögezi le a jogszabály.A törvény arról is rendelkezik, hogy ha egy bíró időközben nyugdíjba vonul, akkor helyette a bírói testület elnöke írhat alá, ha ő is akadályoztatva van, akkor a bíróság elnöke láthatja el kézjegyével az ítélet indoklását.