A románok a romániai holokausztért is a náci Németországot teszik felelőssé

A náci Németország a felelős a romániai holokausztért, vélik nagy többségében a román állampolgárok, derül ki az Elie Wiesel holokauszt-kutató intézet által kért tanulmányból.



A felülről szervezett zsidóellenes pogrom keretében: hivatalosan 13 236 zsidót öltek meg (más források szerint 15 000 főt) Iaşi-ban. Egyike a valaha volt legvéresebb pogromoknak a zsidóság történelmében., az Elie Wiesel holokauszt-kutató intézet igazgatója szerint, az az AVANGARDE által készített eredmények azt mutatják, hogy 2004 óta semmi sem változott e koncepció tekintetében, változatlanul ugyanaz a mítosz, ugyanaz az előítélet, ugyanaz a történelmi ismerethiány lebeg a román társadalom felett.A válaszadók 72 százaléka úgy vélte,és a német kormány a felelős a romániai holokausztért, ami nem egészen így van.Románia 1939-től a Harmadik Birodalom egyik legfőbb európai szövetségese volt ugyan, devezetésével, aki szolgai módon kiszolgálta a német igényeket. Ennek nyomán az ország egyre másra hozta meg a zsidóság jogait korlátozó intézkedéseket, fokozva ezzel az antiszemita propagandát.

Antonescu 1941. június 27-én adta ki a parancsot a jászvásári helyőrség vezetője, Constantin Lupu őrnagy részére a pogrom végrehajtására. A telefonos felhívás szerint „Tisztítsa meg Jászvásárt a zsidó lakosságtól!” utasítással látta el az őrnagyot a feladat végrehajtására.

Az áldozatok nagy részét, kb. 8000 embert meggyilkolták a helyszínen, további kb. 5000-et letartóztattak, majd halálvonatokra terelték őket, amelyek sokáig céltalanul bolyongtak az országban, a vagonokba zsúfolt emberek pedig több nap múltán vagy megfulladtak, vagy szomjan haltak.

Előre kitervelt akció volt, egy héttel azelőtt már azt terjesztették a jászvásári zsidókról, hogy segítették a város határában landolt szovjet ejtőernyősöket (Románia 1941. június 22-e óta hadban állt a Szovjetunióval). A házakra pedig felfestették, hogy ki a keresztény és ki a zsidó. A zsidó lakosokat arra kényszerítették, hogy árkokat ássanak a zsidó temetőben. Az állami média 1941. június 27-én hivatalosan is azzal vádolta a jászvásári zsidóságot, hogy az utcákon román rendőrökre és katonákra támadt.A pogrom június 28–29. között tartott a legintenzívebben, de még az ezt követő napokban is zajlott. Főként rendőri, csendőri, valamint katonai egységek vettek részt az akcióban, amely kiterjedt az egész városra. Rajtuk kívül, részt vettek még fiatal férfiak, a zsidó lakosok szomszédai, rosszul fizetett állami hivatalnokok, akiket azzal uszítottak, hogy a gazdasági nehézségekért a zsidók a felelősek, mert árurejtegetők, uzsorások, sikkasztók, tolvajok.Mindezek ellenére, Alexandru Florian elmondása szerint, Antonescut a válaszadók csak 57 százaléka tette felelőssé a romániai holokausztért, amely alapján a második helyet foglalta el.De olyanok is voltak 15 százalékban, akik a Szovjetuniót tartják felelősnek, 5 százalékban, ami pedig igazán meglepő, hogy 13 százalék szerint maguk a zsidók voltak a felelősek, hogy lemészárolták őket.„Úgy vélem, hogy ebből a szempontból a romániai oktatás 2021-ben gyakorlatilag kudarcot vallott” – jelentette ki ezt látva az igazgató.Hozzátette, akadémikus történelemtudósok esetében is megfigyelhető a történelem hiányos ismeretéből eredő hiba, hisz a forgalomban lévő három nyolcadik osztályos történelemkönyve egyikében is azt írják, hogy a iaşi-i pogromért a német kormány a felelős.A felmérés továbbá arra is rávilágít, hogy a megkérdezettek 75 százaléka tudja, mi a holokauszt szó értelme. 35 százalékuk viszont nem tud a romániai holokauszttal kapcsolatos felelősségről.Ugyanakkor a közvélemény-kutatás kérdéseire a választ adók 46 százaléka nem venné szívesen, ha homoszexuális szomszédja lenne, 42 százalékuk nem szeretne roma, 16 százalékuk színes bőrű, 5 százalékuk zsidó szomszédot. A felmérést április 28. és május 7. között végezték telefonon, országszerte, egyszerű véletlen mintavétellel a romániai nem intézményesített felnőtt lakosság 900 főből álló csoportján, a hibahatár 3,2 százalék.