Újra fogják tárgyalni Tőkés László román állami kitüntetése megvonásának ügyét

A legfelsőbb bíróság elfogadta Tőkés László fellebbezését, és arra kötelezte szerdán a Bukaresti Táblabíróságot, hogy tárgyalja újra a visszavonult lelkész román állami kitüntetése megvonásának ügyét.



Tőkés László a Ceausescu-diktatúra bukásához vezető 1989-es temesvári forradalom kirobbantásában játszott szerepéért kapta megállamfőtől a Románia Csillaga érdemrend lovagi fokozatát a forradalom huszadik évfordulóján. Ezt a kitüntetést azonbanállamfő 2016 márciusában visszavonta. Az elismerés visszavonásátex-kormányfő kezdeményezte 2013-ban, miután Tőkés László felvetette, hogy Magyarország vállaljon "védhatalmi" szerepet Erdély érdekében, ahogyan Ausztria tette Dél-Tirol esetében.A volt lelkész és politikus bíróságon kérte a kitüntetését visszavonó elnöki rendelet megsemmisítését, ám az első fokon eljáró Bukaresti Táblabíróság 2016 novemberében elutasította a kérését., Tőkés László ügyvédje jó hírnek tartotta a szerdai ítéletet. Szerinte ez előrevetíti azt a végleges bírósági döntést, amely majd hatályon kívül helyezi a kitüntetést megvonó elnöki rendeletet. Az ügyvéd - aki az 1989-es temesvári kilakoltatási perében is védte Tőkés Lászlót - alkotmányellenesnek minősítette az elnöki rendeletet. Elmondta: a román alkotmány is hivatkozik az 1989-es romániai forradalom eszményére. Szerinte azért is törvénytelen volt a kitüntetés visszavonása, mert törvény írja elő, hogy ezt azokkal szemben lehet megtenni, akik tetteikkel váltak méltatlanná a kitüntetésre, például elítélték őket. Ezzel szemben Tőkés László csupán véleményt nyilvánított, semmilyen törvénybe ütköző cselekedet nem róható fel neki.Kincses Előd korábban úgy nyilatkozott: a temesvári forradalom szellemének védelmében indították a közigazgatási pert Klaus Johannis államfő és az elnöki rendeletet ellenjegyzőminiszterelnök ellen. Az ügynek nincs anyagi vonzata."Meg kell védeni a temesvári népfelkelés történelmi szerepét, hogy ne lehessen semmivé tenni az egykori, '89. decemberi román-magyar történelmi összefogás jelentőségét" - mutatott rá korábban az ügyvéd.Az 1989-es forradalom emlékét ápoló Temesvár Társaság nyílt levélben figyelmeztette korábban Klaus Johannist: 17 jogerősen börtönbüntetésre ítélt politikus - köztükvolt kormányfő - birtokolja a Románia Csillaga kitüntetést. Az államfő végül 2019 decemberében vonta meg 12 jogerősen elítélt személyiség kitüntetését, miután bírálatok kereszttüzébe került azért, hogy a nemzeti ünnep tiszteletére adott fogadásra Adrian Năstase, a korrupció miatt elítélt volt kormányfő is meghívást kapott az elnöki palotába.