Német orvosok szívműtét-kampánnyal hívták fel a figyelmet a romániai szívbeteg gyerekek súlyos helyzetére

Romániában mindössze két városban lehet szívműtéteket elvégezni, a szakképzett orvosi személyzetből pedig ezen a téren (is) hiány van. Egy németországi orvoscsapat érkezett Brassóba, hogy besegítsen. Az orvosok egyike úgy nyilatkozott, szégyelli, hogy Európában vannak olyan helyek, ahol a gyerekek azért halnak meg, mert – a Romániához hasonló országokban – az orvosok nem tudnak gondoskodni róluk.



Nem csak oltásból volt tehát bőven maraton az elmúlt napokban, hanem szívműtétből is maratont szerveztek a Németországból érkezett orvosok. Brassóban került sor ezekre, egy olyan klinikán, amely a – kolozsvári és bukaresti szívkórházak után – az ország harmadik olyan központjává szeretne avanzsálni, ahol gyermekek szívműtétjét lehet elvégezni. A hosszútávú tervnek egyik első lépéseként, 14 gyermek műtétét végezte el (13 nyitott szívvel és egy transzkatéterrel) a németországi orvoscsapat, akik az életmentő műtétek mellett tapasztalataikat is át próbálták adni a helyi egészségügyi személyzetnek.A klinika egy évvel ezelőtt kezdett neki projektjének, hogy segíteni tudjon a szívproblémákkal küzdő gyermekeknek, de eddig még nem végeztek műtétet. Így az esemény rendkívül fontos lépésnek számít. Erről maga Dr., a Szent Konstantin kórház igazgatója beszélt, miközben a Stuttgartból érkezett orvosokat méltatta, akik a Kinderherzen Alapítvány támogatásával érkeztek Romániába, és akiknek először sikerült egy hét alatt 14 beteget megműteni Brassóban (számos más kiskorú beteg vizsgálata mellett), amely nagyban segítheti a felépülésüket., romániai származású, Németországban élő kardiológus, aki az együttműködést szorgalmazta, több mint 20 éve dolgozik stuttgarti kórházban. Hegyi az Adevărulnak nyilatkozva elmondta, a német csapatnak nem volt könnyű dolga Brassóban, de mindig örömmel segít a gyermekeknek, akiket néha a sorsukra hagynak Romániában., egy másik stuttgarti orvos úgy nyilatkozott, azzal a céllal érkeztek Romániába, hogy minél több gyermeknek segítsenek, és nagyon büszkék a 14 beavatkozást követően, hogy küldetésüket teljesítették.Dr.viszont kifakadt a Romániában is tapasztalt helyzet miatt, és úgy fogalmazott, szégyen, hogy Európában vannak még olyan helyek, ahol a gyerekek azért halnak meg, mert nincs elég szakképzett orvos, akik a gyermekekről gondoskodni tudjanak. Ezen szerettek volna erejükhöz mérten változtatni azzal, hogy a kórházban tevékenykedő szakembereknek nyújtanak segítséget és szakmai hátteret ahhoz, hogy elkezdhessék maguk megoldani a műtétre szoruló szívbeteg kiskorúak kezelését. Az egy hetes közös munka eredménnyel zárult Volker szerint, aki úgy vélte: fel tudták annyira készíteni brassói kollégáikat, hogy a németországi orvosok nélkül is képesek legyen műteni. Így már a romániai gyerekek közül többnek adatik meg majd az a lehetőség, hogy a műtét után, teljes élete éljenek – mondta a németországi stuttgarti kórház gyermekgyógyászati, kardiológiai és gyermekgyógyászati intenzív osztályának főorvosa.Romániában minden harmadik gyermeknek elesik a szívműtét lehetőségétől az orvosok és a szakképzett személyzet hiánya miatt. A Brassóban működő szívközponttal kiegészülve a helyzet súlyossága valamivel csökkenne, de még mindig sok gyerek életét veszítheti. ( adevarul.ro