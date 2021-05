Újabb százezer személyt immunizáltak; közel 130 ezer AstraZeneca érkezik csütörtökön

Az elmúlt 24 órában 104.754 személyt oltottak be Romániában a koronavírus ellen - derül ki a COVID-19 elleni oltási kampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) által szerdán ismertetett adatokból.



Ebből: 86 158-an Pfizerrel, 7 407-en Modernával, 7 178-an AstraZenecával oltattak, 4 011-en pedig a Johnson & Johnson vakcinával, amelyből egy adag is elég. 38 711 személyt az első, 66.043-an a második dózissal oltottak be.Ezzel 6.305.850-re nőtt a beadott oltások száma Romániában. Az oltási kampány kezdete óta 3.750.015 személyt oltottak be, közülük 1.194.180-an az első adagot, 2.555.835-en pedig a második dózist is megkapták.

Újabb 129.600 dózis érkezik csütörtökön az országba az AstraZeneca által kifejlesztett vakcinából

A szállítmány szárazföldi úton érkezik a fővárosba. A vakcinákat egyelőre elraktározzák, majd kiosztják a regionális központoknak. Eddig összesen 2.201.200 adag AstraZeneca-vakcinát kapott Románia, és ebből 657.318 dózist használtak fel a lakosság immunizálására.