Zöld lett Kolozsvár, de nem annyira, hogy visszatérjen minden diák az iskolába. Arra még várni kell

Május 12-én Kolozsvár is zöldre váltott azt követően, hogy a Kolozs megyei közegészségügyi hivatal (DSP) legutóbbi, szerdán közölt összesítése szerint 1,48 ezrelék a fertőzöttségi arány Kolozsváron.



Ez amiatt fontos, mert azokon a településeken, ahol ez a mutató 1,5 ezrelék alá csökken, járványügyi lazítások rendelhetők el.

A prefektus közleménye szerint a zöld forgatókönyvnek megfelelő rendelkezések csütörtöktől lépnek érvénybe

A vendéglátóegységek belső terei, színházak, mozik ötven százalékos kapacitással fogadhatnak vendégeket, illetve legtöbb háromszáz fő részvételével szabadtéri koncertek, fesztiválok is szervezhetők. Elvárás továbbra is a védőmaszk viselése, és a székeket egymástól két méteres távolságra kell elhelyezni. A vendéglők, kávézók teraszán az asztalokat továbbra is egymástól két méteres távolságra kell elhelyezni, és egy asztalnál legtöbb hat fő ülhet.

A nem végzős osztályok tanulói vagy elemisták viszont csak egy ezrelék alatti fertőzöttségi ráta esetén térhetnek vissza az iskolákban, erre Kolozsvár esetében még várni kell.

A tanügyminisztérium rendelete szerint a tanítási folyamat módjáról hétről-hétre, péntekenként döntenek : azokon a településeken folytathatja minden osztály az osztálytermi tanulást, ahol a fertőzöttségi ráta egy ezrelék alatt van., Kolozs megye prefektusa szerdán azt nyilatkozta, hogy a zöld járványügyi minősítésnek megfelelő lazító intézkedések csütörtöktől lépnek érvénybe. A DSP szerdai közlése szerint Kolozs megye 14 településén, a legutóbbi 14 napos időszakra egyetlen koronavírus-fertőzöttet sem igazoltak.Járványügyi szempontból az ország valamennyi megyéje és a főváros továbbra is zöld zónának számít, ugyanis mindenhol 1,5 ezrelék alatti a fertőzöttségi ráta – közölte szerdán a GCS.A prefektusi hivatal szerdai közlése szerint szerdán Kolozs megye Covid-kórházaiban 758 fertőzöttet ápoltak, akik közül 685-en megyei illetőségűek. Intenzív terápiás osztályokon 80 beteget kezelnek.