Május 22-én minden miniszter az utcán fog oltást népszerűsíteni, a focikupa döntőjére meg mehetnek nézők is aznap este

Florin Cîțu miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy május 22. fontos nap lesz: aznap lesz ugyanis a román focikupa döntője, amire már nézők is mehetnek. Másrészt aznap meg az összes miniszterutcára fog vonulni, hogy az oltást népszerűsítsék.



"Az oltáskampány folytatódik. Május 22-én az összes miniszter utcára megy. Ugyanaznap lesz a román kupadöntő, amire mehetnek majd nézők is. Remélem nekem is sikerül eljutnom. Aznap este színházban is leszek, ahol szintén lesznek nézők" - mondta a miniszterelnök.Szerinte jól fest a járván jelenlegi állása, ez pedig annak köszönhető, hogy a románok többsége be akarja oltatni magát."Napról napra egyre kevesebb az esetszám, minden megye zöld besorolású lett, Bukarest felszabadult a korlátozások alól. Rosszabbnak gondoltuk el ennek a hullámnak a forgatókönyvét, most optimistábbak lehetünk, de ezt azoknak a románoknak köszönhetjük, akik a többséget jelentik, és akik szeretnének oltást kapni" - mondta.A román kupadöntőjét amúgy a Giurgiui Astra a Bukaresti Dinamo ellen fogja játszani.