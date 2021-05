Johannis: május 15-étől nem kötelező kültéren védőmaszkot viselni, és nem lesz kijárási tilalom

Néhány kivételtől eltekintve május 15-étől nem kötelező kültéren maszkot viselni Romániában – jelentette be csütörtök esti sajtónyilatkozatában Klaus Johannis.



Az államfő szerint a kivételek közé tartoznak a piacok, vásárok és a közszállítási járművek megállói.Johannis kifejtette azt is: ugyancsak

május 15-től feloldják az éjszakai kijárási tilalmat

, és a kereskedelmi egységek nyitva tartására vonatkozó korlátozásokat.Az államfő szerint a sporteseményeken a rendelkezésre álló ülőhelyek 25 százalékát lehet elfoglalni.Kültéren legtöbb hetven, beltéren legtöbb ötven személy részvételével lehet esküvőket, keresztelőket, ünnepi ebédeket tartani június 1-je után - jelentette be csütörtök esti sajtónyilatkozatában Klaus Johannis.Az államfő szerint a felső korlátot szándékukban áll július 1-jétől, majd augusztus 1-jétől még tovább növelni.Johannis elmondta: egy adott pillanattól a korlátozások megszűnhetnek, amennyiben a szervezők szavatolják, hogy minden résztvevő be van oltva koronavírus ellen. Beoltott személyek esetében ugyancsak növekedhet a sportrendezvényeken résztvevő személyek száma - tette még hozzá az államfő.Nagyon valószínű, hogy

a tanév vége az iskolában éri az összes tanulót

- jelentette be csütörtök esti sajtónyilatkozatában Klaus Johannis.Az államfő úgy véli: jó esély van arra, hogy a következő hetekben minden településen a zöld forgatókönyv lépjen érvénybe.

Az ország elnöke ismételten felszólított mindenkit, hogy vegye fel a koronavírus elleni védőoltást.



Célunk, hogy június 1-jéig öt-, július 1-jéig hat-, augusztus 1-jéig hétmillió embert oltsunk be mondta az államfő, hozzátéve, hogy „nincs más út” kilábalni a járványból, mint a védőoltás.Johannis szerint a fenti menetrendhez alkalmazkodik a lazító intézkedések menetrendje, mert „azt el kell kerülni”, hogy júniusban minden korlátozást megszüntessünk, és augusztusban újra be kelljen ezeket vezetni. Hozzátette: ezeket a lazításokat két rendkívül fontos tényező határozza meg, nevezetesen a világjárvány alakulása, amelyet a fertőzöttségi rátával mérnek, és az átoltottság mértéke.„Ha több lazítást akarunk, továbbra is tiszteletben kell tartanunk az érvényben lévő intézkedéseket, és be kell oltatnunk magunkat: ez ilyen egyszerű!” – mondta Johannis.Az államfő kifejtette: bár a járvány „nem ér véget holnap”, már most fel kell készülni a pandémia utáni időszakra. „A post-Covid Romániának olyan Romániának kell lennie, amelyben reformokat hajtunk végre, amelyben fenntartható fejlődés van, amelyben beruházásokat hajtunk végre, amelyben jobbá tesszük az egészségügyi rendszert, amelyben biztonságosabbá tesszük az iskolákat, amelyben munkahelyeket teremtünk, amelyben a gazdaság növekszik, és azt hiszem, ezt is elmondhatjuk: a koronavírus utáni Románia olyan Románia, amelyben nőnek a fizetések, és amelyben a románok élete jobb lesz” – érvelt Johannis.Az államfő megismételte: az orvosok és az egészségügyi személyzet azok a hősök, akik lehetővé tették a járvány kezelését. Rámutatott: az utóbbi napokban mind jobbak a járványügyi mutatók, és „begyorsult” az oltási kampány is, állandósult a napi százezer fölötti oltásszám.Klaus Johannis munkamegbeszélést folytatott csütörtökönminiszterelnökkel, a kormány több tagjával,, a katasztrófavédelem (DSU) vezetőjével, valamint, az Országos Közegészségügyi Intézet Fertőző Betegségek Felügyeleti és Ellenőrzési Központjának igazgatójával.