A diszkók, bárok, kávézók és klubok még nem nyithatnak szombattól

A bárok, kávézók, klubok és diszkók június elsejéig zárva maradnak - közölte Florin Cîţu miniszterelnök csütörtök este a Digi 24 műsorában. Hozzátette, egy javaslat szerint ettől az időponttól kezdve 50%-os kapacitással nyitnának ki, de csak beoltott emberek számára.



Azt is leszögezte, hogy a magánrendezvények még nem engedélyezettek.Cîţu elmondta, a sportrendezvények május 15-től a nézők számára is nyitva állnak, 25%-os befogadóképességgel, 'lehetőleg' oltott emberek számára.Arra is felhívta a figyelmet, hogy június elsejétől esküvőket, keresztelőket is lehet tartani, legfeljebb 70 fővel kint és 50 százalékos kapacitással bent. Ha a szervező garantálni tudja, hogy minden résztvevő be van oltva, akkor a létszámkorlátozás megszűnik.Az ellenőrzést valószínűleg az oltási bizonyítványok alapján fogják elvégezni - tette hozzá a miniszterelnök.