Akár hétezerrel is többen halhattak meg eddig itthon koronavírusban, mint amennyit a hatóságok közöltek

Jelentős eltéréseket talált az egészségügyi minisztérium szakértői bizottsága a koronavírusnak tulajdonított haláleseteket összegző, különböző intézmények által vezetett adatbázisok között - derült ki pénteken, amikor a tárca honlapján közzétették a testület jelentését.



A szakértői bizottság létrehozásátminiszterelnök rendelte el, miután az általa leváltottvolt egészségügyi miniszter azt sugallta: a hatóságok valótlan adatokat közölnek a koronavírusban elhunytak számáról.A bizottság jelentése szerint a speciális távközlési szolgálat (STS) által üzemeltetett, hivatalos "Corona forms" adatbázisban március végén már hétezerrel kevesebb (24 ezer) Covid-haláleset szerepelt, mint a szaktárca által használt "alerte.ms.ro" adatbázisban (31 ezer).Florin Cîţu miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy minden európai uniós tagállamban voltak ilyen eltérések, és hogy az információk behatóbb elemzésére és összevetésére lesz szükség.A kormányfő azt mondta, a Corona-Forms platformon, illetve az Országos Statisztikai Hivatal adatbázisában nyilvántartott COVID-halálesetek 96%-ban fedik egymást. "A helyzet tehát nem olyan rossz, de meg kell vizsgálnunk, miből adódnak ezek a különbségek, amelyek egyébként az Európai Unió minden országában előfordultak" - mondta Cîţu.egészségügyi miniszter csütörtökön tartott sajtótájékoztatóján kijelentette: a pandémia kezdete óta voltak és most is vannak különbségek a COVID-19-halálesetekről való jelentéstevés módjában, ezek gyökerénél a bürokrácia és a kórházak által használt többfajta jelentéstevési módszer áll."Vannak különbségek a haláleseteket regisztráló adatbázisok által jelentett adatok között. Véleményem szerint minden, a járvány alakulásának politizálására irányuló próbálkozás csökkenteni fogja a lakosság bizalmát a pandémia kezelésével kapcsolatban. Emiatt azt szeretném, hogy ne hozzuk kapcsolatba a politikával a halálesetek számát. A pandémia kezdete óta voltak és most is vannak különbségek a jelentések módjában" - mondta a miniszter.Hozzátette, a helyzet ellenőrzésére létrehozott bizottság jelentése is rámutat erre, és a jelentés következtetésében megfogalmazottak szerint ezek alapján a "bürokrácia és a kórházak által használt többfajta jelentési módszer áll".Leszögezte azonban, hogy ő nem keresne minden áron hibákat és hibáztatható személyeket ebben a kérdésben, hanem inkább javítana a jelentéstevés módszertanán, és ehhez hozzá is fogott: a héten felkérte a megyei közegészségügyi igazgatóságokat, hogy küldjenek a tárcának pontosításokat az általuk használt jelentéstevési módszerekre vonatkozóan.Amint az más országokban is történt, Romániában is javasolt a bejelentett halálesetek számának aktualizálása a halotti bizonyítványok alapján - mondta Mihăilă.Rámutatott, az a "feltételezés", hogy egyes megyék megváltoztatták a diagnózis kódját, jelenleg nem bizonyított; most csak arról van szó, hogy a különböző platformokon különböző módszerek szerint jelentették a COVID-elhalálozásokat.Ioana Mihăilă azt is bejelentette, hogy a COVID-19-cel kapcsolatos elhalálozások nyilvántartásai közti különbségeket elemző bizottság jelentését a parlament előtt fogja ismertetni.