A Mócvidékre vezető út siralmas állapota miatt tüntettek az autósok pénteken

Több tucat sofőr vett részt péntek reggel azon az engedélyezett autós megmozduláson, amellyel a Tordát Topánfalvával (Cîmpeni) összekötő 75-ös országút siralmas állapotára kívánták felhívni az illetékes hatóságok figyelmét. A sofőrök Kolozsvárról indultak el gyulafehérvári úti céllal.



A tiltakozó akciót, egy Mócvidékről származó kolozsvári lakos indította el, aki a közelmúltban online petíciót is kezdeményezett "A Torda és Topánfalva közötti út sértés a Mócvidékkel és a mócokkal szemben, nagy szégyen Románia számára" címmel, amelyet több ezren aláírtak.A Kolozsvárról reggel elindult karaván több helyen is megállt Gyulafehérvárig, és útközben még több elégedetlen sofőr csatlakozott hozzájuk.GyulafehérváronFehér megyei tanácselnök fogadta őket. A tüntetők petíciót nyújtottak be a Fehér megyei prefektusi hivatalba, és ugyanezt be fogják nyújtani a Kolozs megyei prefektúrára is.Az emberek követelik a 75-ös országút korszerűsítését, szerintük az "útfoltozgatás" már nem fogadható el.