Figyelem: módosultak a Romániába való beutazás szabályai!

Románia módosította az egyes országokra alkalmazott járványügyi kockázati besorolásokat, így ezentúl kevesebb külföldről érkező utast fognak karanténba küldeni. A Magyarországról érkezőkre továbbra is kéthetes karantén vár, ha nincs megfelelő oltásigazolásuk vagy PCR-tesztjük.



Románia eddig azokat az országokat tekintette járványügyi szempontból magas kockázatúnak, ahol az utóbbi két hétben a romániainál magasabb volt a koronavírus-fertőzések lakosságarányos száma: az ebből a térségből érkező utasokat - bizonyos kivételektől eltekintve - kéthetes karanténba küldte.Mivel azonban a romániai fertőzési rátánál most már csak a portugál, finn, máltai és izlandi alacsonyabb az Európai Unióban, a többi tagállamból hazalátogató román vendégmunkásokra kéthetes karantén várt. Románia javuló járványügyi mutatói paradox módon a külföldi turisták visszatérését is ellehetetlenítette és ez a romániai vendéglátósokat hátrányosan érintette.Az országos járványügyi operatív törzs (CNSU) pénteki ülésén ezért új karanténszabályozást vezetett be, az országokat a fertőzési rátájuk alapján osztályozva.Románia mostantól azokat az országokat sorolja a "zöld zónába", ahol az utóbbi két hétben az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzések aránya nem éri el a lakosság másfél ezrelékét. A "sárga zónába" a másfél és három ezrelék közötti fertőzési rátájú országok tartoznak, a három ezrelék feletti lakosságarányos fertőzési rátájú országokat pedig a "vörös zónába" sorolják.Azoknak az utasoknak, akik a zöld zónából érkeznek Romániába, nem kell karanténba vonulniuk. A sárga zónából érkezőkre - jelenleg ebbe a kategóriába tartozik Magyarország is - kéthetes karantén vár, kivéve, ha legalább tíz napja megkapták a védőoltás második adagját is, vagy 72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztet mutatnak fel a határon.A vörös zónából érkezőknek csak az oltási igazolás nyújt mentességet a karanténkötelezettség alól, a negatív teszt nem elegendő.A korábbi szabályozásoktól eltérően már nem kerülhetik el a karantént azok, akik arra hivatkoznak, hogy átestek a betegségen. Eddig azok a sárga zónából érkező Romániába belépő utasok is mentesültek a karanténkötelezettség alól, akik kórházi zárójelentéssel, vagy laboratóriumi antitest-teszttel igazolták, hogy legalább tíz napja, de nem több mint három hónapja kigyógyultak a koronavírus-fertőzésből.