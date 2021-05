Körülbelül 350 román állampolgár tartózkodik a Gázai övezetben

Körülbelül 320-350 román állampolgár van a Gázai övezetben - közölte vasárnap Bogdan Aurescu külügyminiszter. A térségben működő diplomáciai képviseleteket utasították, hogy készüljenek fel a segítségnyújtásra, de eddig nem érkezett konzuli segítségnyújtásra vonatkozó kérés a konfliktusövezetben élő román állampolgároktól.



'Mi határozottan elítéltük a Gázai övezet felől indított rakétatámadásokat, amelyek Izrael polgári területeire irányulnak. Mélységesen sajnáljuk az életek elvesztését, és reméljük, hogy ilyen veszteségek nem ismétlődnek meg. Sajnos úgy látom, hogy az ilyen helyzetek továbbra is fennállnak. Úgy döntöttem továbbá, hogy összehívok egy külügyminisztériumi akciócsoportot, amely nagyon figyelmesen nyomon követi a helyzetet, és kidolgozza a román állampolgárok támogatására irányuló lehetséges cselekvési irányvonalakat, ha a helyzet tovább romlik' - nyilatkozta a román diplomácia vezetője a Prima TV-nek.Azt is elmondta: egyelőre nem érkezett a Gázai övezetben élő, mintegy 320-350 román vagy kettős állampolgártól segítségkérés, de már felvették a kapcsolatot a román közösség képviselőivel, és más hazai intézményekkel is tárgyaltak, hogy szükség esetén fellépjenek a román állampolgárok védelme érdekében.Bogdan Aurescu hangsúlyozta, hogy Románia "kivételesen jó" a kapcsolata Izraellel, amely országunk számára stratégiai fontosságú partner, ugyanakkor a palesztin féllel is "nagyon jó" kapcsolatokat ápol.