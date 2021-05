Hatalmas siker a hétvégi oltási maratonokon: 330 ezren kaptak oltást

A Iasi-ban az orvosi és gyógyszerészeti egyetemen is megszervezett hétvégi oltási maratonon elsősorban moldovai állampolgárok és egyetemisták használták ki a lehetőséget, hogy előjegyzés nélkül, személyazonossági iratok felmutatásával megkaphassák a koronavírus elleni vakcina első adagját. A május 14-én kezdődött oltási maraton május 17-én, hétfőn reggel 8-ig tartott, és éjjel-nappal várták az oltásra jelentkezőket. A második dózist a maraton résztvevői a június 4-6. időszakban kaphatják meg.



Sokan szervezetten, autóbusszal érkeztek Iasiba a Moldovai Köztársaságból, de sok moldovai rendszámú személygépkocsit, valamint a Iasi-sal szomszédos megyékből érkezőket is lehetett látni az egyetem melletti parkolóban - számol be a RFI . A iasi maraton szervezői elégedettek az eredménnyel, hiszen naponta átlag 2000-2200 személy sikerült beoltaniuk. Egyszerre húsz oltóponton fogadták a jelentkezőket, a folyamatba 250 orvos és ugyanennyi asszesztens kapcsolódott be, további 250-en dolgoztak az adatfelvételen, és mellettük 350 önkéntes egyetemista is segítette a folyamatot.Romániában a hétvégi oltási maratonokon és más oltóközpontokban összesen több mint 330 ezer személyt oltottak be - jelentette a ROVaccinare hivatalos platform.Oltási maraton volt többek közt Ploiesti-en, ahol több mint négyezren kapták meg az első dózist; Fehér megyében 5 helyszínen is szerveztek ilyen eseményt, és az emberek hosszú sorokban várták, hogy oltást kaphassanak, sőt Balázsfalván több jelentkező volt, mint ahány oltás, utólag pótolni kellett a készletet - jelenti a Spotmedia.ro