Tovább csökkent a koronavírusos súlyos betegek száma, a halálesetek száma enyhén emelkedett

A legutóbbi tájékoztatás óta 392 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, azt követően, hogy az elmúlt 24 órában országszerte 10.956 koronavírustesztet végeztek - közölte hétfőn a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). 2020. július 6. óta nem mértek ilyen alacsony esetszámot, akkor 250 új eset volt - írja a Hotnews.



A GCS szerint olyan személyekről van szó, akiknek korábban nem volt pozitív teszteredményük.Az új esetekkel 1.072.291-re nőtt a járvány eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma Romániában.1.026.299 személyt közülük gyógyultnak nyilvánítottak.Ez idáig 7.651.027 RT-PCR koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában és 1.038.561 antigén gyorstesztet végeztek el.Az elmúlt 24 órában 5916 RT-PCR tesztet végeztek el (3212-t az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 2704-et pedig kérésre) és 5040 antigén gyorsteszt eredményét dolgozták fel.A GCS legutóbbi tájékoztatása óta 409 olyan RT-PCR teszt eredményét is regisztrálták, amelyeket korábban készítettek el.Az új igazolt esetek mellett 67 személynek ismét pozitív lett a koronavírustesztje.4972 személyt kezelnek kórházban COVID-19-cel. Jelenleg 753 személy szorul intenzív terápiás ellátásra. Románia területén 13.545 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 5356 pedig intézményi elkülönítésben. Ugyanakkor 40.987 személy van házi, 97 pedig intézményes karanténban.Az elmúlt 24 órában 48, koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés ( tegnap ez a szám 38 volt .) Ezzel 29.571-re emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma. A GCS adatai szerint az elmúlt 24 órában 28 koronavírussal fertőzött férfi és 20 nő elhalálozását jelentették. Őket Fehér, Argeş, Bákó, Bihar, Botoşani, Brăila, Krassó-Szörény, Kolozs, Konstanca, Dolj, Hargita, Hunyad, Iaşi, Neamţ, Olt, Prahova, Szatmár, Szeben, Teleorman, Temes, Vaslui, Vâlcea és Vrancea megyei kórházakban kezelték. A halálos áldozatok közül egy személy a 30 és 39 év közötti korosztályhoz tartozott, három személy 40 és 49 év közötti, tíz 50 és 59 év közötti, hét 60 és 69 év közötti, tizennégy 70 és 79 év közötti volt, tizenhárom beteg életkora pedig meghaladta a 80 évet. A 48 elhalálozott személy közül 46 más betegségben is szenvedett.Az ország valamennyi megyéje és a főváros is zöld zónásnak számít járványügyi szempontból, azaz 1,5 ezrelék alatti a fertőzöttségi ráta. Bukarestben a vasárnapi 1,06-ról 0,94-re csökkent az ezer lakosra jutó esetszám. A legutóbbi jelentés óta a legtöbb új koronavírusos esetet Bukarestben - 49, valamint Kolozs - 36 és Brassó - 28 megyében regisztrálták.