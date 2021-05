Eddig mintegy 47 ezer, 16 éven felüli diák kapta meg a koronavírus elleni oltást

Megjelent hétfő este a Hivatalos Közlönyben az egészségügyi és az oktatási miniszter közös rendelete, amelynek értelmében ha egy településen 1 ezrelék alá csökken a fertőzöttségi arány, az iskolák már másnaptól áttérhetnek a teljes körű jelenléti oktatásra.



Eddig a pénteki járványadatok alapján szabták meg, hogy milyen forgatókönyv szerint működnek a tanintézetek a következő héten.A rendelet szerint ugyanakkor a tanév hátralevő részében a járványhelyzet alakulásának függvényében módosíthatnak majd a hatóságok az egyes települések tanintézetei által alkalmazott forgatókönyveken.oktatási miniszter a téma kapcsán rámutatott, próbálnak igazodni a folyamatosan változó helyzethez, és minden új szabályozás bevezetésekor a tanulók érdekeit tartják szem előtt."Engem nem fog meggyőzni senki arról, hogy nem származik veszteségük a tanulóknak az online oktatásból. Éppen ezért mindent megteszünk annak érdekében - és méltányolom az egészségügyi miniszter megértését -, hogy megadjuk a lehetőséget a diákoknak az iskolában való tanulásra" - fogalmazott, hozzátéve, azok, akiknek tüneteik vannak, vagy valamilyen ok miatt jobban ki vannak téve a megfertőződés veszélyének, továbbra is távoktatásban vehetnek részt.A tárcavezető hangsúlyozta, a megyei vészhelyzeti bizottságokra bízzák annak eldöntését, hogy milyen mértékben lazítanak a korlátozáson. "Ha a fertőzöttségi ráta huzamos ideig csökkenő tendenciát mutat, nyitva tarthatnak az iskolák. Ha azonban elkezd nőni, elővigyázatosabbaknak kell lenni a döntésekkel" - nyomatékosította.Sorin Cîmpeanu szerint egyébként mintegy 47.000 16 éven felüli diák kapta meg a koronavírus ellni oltást. A miniszter üdvözölte a diákok és szüleik erre vonatkozó döntését, és csodálatraméltónak nevezte azokat a megyei közegészségügyi hatóságokat és iskolákat, ahol a diákok beoltásának érdekében lépéseket tettek - írja a Digi24-ra hivatkozva a Hotnews A tanügyi alkalmazottak beoltási arányáról nem tudott pontos adatot mondani, ám szerinte az már meghaladta az 50%-ot, és el kellene érni a legkevesebb 60-70%-ot. Mint mondta, bekérte az iskoláktól a pedagógusok és más alkalmazottak oltására vonatkozó statisztikákat, és várhatóan pénteken teljesebb képet kap a helyzetről.Jelenleg egyébként országos szinten 260 diáknál igazoltak koronavírus-fertőzést, és ezért mintegy száz osztályban - háromezer diákkal - online oktatás zajlik. A 260 fertőzött diákból 43-an Bukarestben laknak. Kevés a fertőzött, de vannak, ezért be kell tartanunk a szabályokat továbbra is, hiszen a világjárvány nem múlt el - jelentette ki