Eladták az örökösök a zsibói Wesselényi-kastélyt

A Szilágy megyei önkormányzat nem tudta egyelőre érvényesíteni elővásárlási jogát a zsibói Wesselényi-kastély fölött, mert az örökösök már korábban eladták a műemléképületet - jelentette be kedden, közösségi oldalán Szilágyi Róbert, az önkormányzat alelnöke, a kastély megvásárlására létrehozott bizottság vezetője.



Szilágyi Róbert hozzátette: az önkormányzat jogi úton fogja kérni elővásárlási jogának gyakorlatba ültetését.A kastélyt a Maszol információi szerint a kolozsvári Micro Vision Consult Kft. vásárolta meg április 20-án, 800 ezer euróért. A Szilágy Megyei Tanács viszont csak április 28-i ülésén nyilvánította ki, hogy élni kíván az elővásárlási jogával. Ekkor el is különítette költségvetésében az épület megvásárlására szánt pénzt, és az üzlet megkötésével egy öttagú tárgyalóbizottságot bízott meg, melynek élére Szilágyi Róbert alelnököt állította.A barokk és klasszicista stílus ötvözésével 1779 és 1796 között felépített kétszintes kastély 2200 négyzetméteres hasznos területtel rendelkezik. A tízhektáros kastélykertből 1,3 hektárt szolgáltattak vissza az örökösnek, a fennmaradó részen a botanikus kert működik.A kastély államosítás előtti utolsó tulajdonosavolt. Az ő leszármazottja, a Szilágysomlyón élő Janicskó (született Teleki) Éva 17 éven át pereskedett az örökség visszaszerzéséért. 1997-ben az állam az épületért csekély összegű kártérítést fizetett, amit a család visszafizetett az államnak, amikor a törvények módosítása nyomán a természetbeni visszaszolgáltatásra is lehetőség nyílott. Az örökösök azért kényszerültek a kastély eladására, mert belátták: nem tudják előteremteni a felújításhoz, karbantartáshoz szükséges összeget.A zsibói Wesselényi-kastély az államosítás után iskolaként, majd pionírházként működött. Az 1989-es rendszerváltás után is a gyermekek számára szabadidős foglalkozásokat szervező intézmény, illetve a kastélyparkban kialakított botanikus kert irodái működtek benne.Visszaszolgáltatásáról 2012 tavaszán hozott jogerős ítéletet a bíróság. A Szilágy megyei önkormányzat azt követően kívánt élni az elővásárlási jogával, hogy korábban a román kulturális tárca lemondott erről.