Így ünneplik a gyermeknapot Romániában: a 18 év alattiaknak szerveznek oltási maratont

A COVID-19 elleni oltáskampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) a Speciális Távközlési Szolgálattal (STS) közösen elkezdett dolgozni az oltási platform optimalizálásán, hogy a 12 és 15 év közötti kiskorúakat is elő lehessen majd jegyeztetni oltásra a szülők felhasználói fiókján keresztül, mihelyt az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezi eme korosztály immunizálását a Pfizer vakcinájával - tájékoztatott kedden, a Victoria-palotában tartott sajtótájékoztatójén a bizottság elnöke, Valeriu Gheorghiţă. Az európai szerv várhatóan május végéig engedélyezi a 12-15 évesek oltását.



Azzal kapcsolatban, hogy eddig hány tinédzser kapta meg az oltást, Valeriu Gheorghiță elmondta:

a 16-18 évesek közül több mint 87 ezren kapták meg az oltásnak legalább az első adagját, azaz ennek a korcsoportnak a 10%-a

. Hogy ezt az arányt növeljék, direkt ennek a korcsoportnak szerveznek egy oltási maratont május 31-június 1. között. Ha eddig az időpontig az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezi a 12-15 évesek oltását, akkor őket is célozzák az akcióval - mondta.Gheorghita szerint a hét végéig, de legkésőbb a jövő hét elejéig azt is megoldják, hogy a platformon elő lehessen jegyeztetni a Johnson&Johnson által előállított termékkel való immunizálásra is, tekintve, hogy ebből az oltóanyagból csak egy adag beadása szükséges, a platform jelenlegi beállításai szerint pedig a második adagot is elő kell jegyezni.Bejelentette ugyanakkor, hogy

további oltóközpontokat nyitnak a határátkelőknél - például Nagylakon vagy Borsnál - és a repülőtereken is, hogy lehetőséget nyújtsanak a hazatérő külhoni román állampolgároknak az oltás felvételére.

A héten elkezdődött az oltási kampány az egészségügyi intézményekben; az ország 367 állami kórházából 322-ben nyitottak oltóközpontokat (ezek közül 198-ban már korábban is oltottak). A katonaorvos szerint a kampányba bekapcsolódhatnak a magánkórházak is.Az is elmondta,

országszerte 1403 családorvos vette át a koronavírus elleni oltóanyagot

. A családorvosok Johnson&Johnson, Moderna és AstraZeneca vakcinákat kaptak. 1373 családorvos a Johnson&Johnson által gyártott vakcinát vett át. Ebből az oltószerből 64.905-öt osztottak ki, több mint 29 ezret már be is adtak a pácienseknek. Elmondta: egy Botoşani megyei községi orvos saját hatáskörben egy háromnapos oltási minimaratont szervezett, amelynek során 180 személyt sikerült immunizálnia. A katonaorvos szerint a családorvosok által eddig beoltott személyek 56 százaléka vidéki, 44 százaléka városi volt.A koronavírus elleni oltáskampány kezdete óta Romániában

17.855 külföldi állampolgárt immunizáltak

. Uniós és svájci állampolgárokról, illetve más országok állampolgárairól van szó, akiknek törvényes tartózkodási engedélyük van Romániában.Gheorghiţă azt is elmondta , becsléseik szerint augusztus elsejéig Románia lakosságának fele lesz valamilyen módon immunis a betegségre, akár azért, mert megkapta az oltást, akár azért, mert átesett a fertőzésen. Ezt az 50%-ot "nyájimmunitási küszöbértéknek" nevezte, és hozzátette, ezért is akarják kiterjeszteni az oltási kampányt, hogy konszolidálni lehessen a jelenleg jónak mondható járványügyi helyzetet.

Ugyanakkor a további korlátozás-enyhítések is attól függnek, a lakosság milyen arányban oltatja be magát.

Arról, hogy esetlegesen szükséges lenne egy harmadik dózis vakcina is, almondta, erre vonatkozóan még nem született döntés, de ha felmerül a téma,

akkor sem a teljes beoltott populációt fogják harmadszorra is beoltani, hanem csak azokat, akiknek az immunválasza az első két dózis után gyengébb

