Románia oltáshelyzete: a hetedikek vagyunk Európában

A koronavírus elleni oltáskampány kezdete óta Romániában 17.855 külföldi állampolgárt immunizáltak – tájékoztatott kedden a COVID-19 elleni oltáskampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) elnöke. Valeriu Gheorghiţă elmondta, uniós és svájci állampolgárokról, illetve más országok állampolgárairól van szó, akiknek törvényes tartózkodási engedélyük van Romániában.



A CNCAV elnöke arról is tájékoztatott, hogy május 10-e és 17-e között 329.073 személyt oltottak be az első dózis vakcinával, 222.413-at közülük előjegyzés nélkül, 106.660-at pedig előzetes beütemezéssel. Gheorghiţă szerint ez azt bizonyítja, hogy az emberek be szeretnék oltatni magukat, és inkább előjegyzés nélkül jelentkeznek oltásra.A héten elkezdődött az oltási kampány az egészségügyi intézményekben, jelentette be. Valeriu Gheorghiţă elmondta: az ország 367 állami kórházából 322-ben nyitottak oltóközpontokat (ezek közül 198-ban már korábban is oltottak).A katonaorvos szerint a kampányba bekapcsolódhatnak a magánkórházak is. Az oltási kampány vezetője hozzátette: az elmúlt hét végén 29 oltási maraton jellegű akciót szerveztek, amelyeken több mint hatvanezer személyt immunizáltak.A COVID-19 elleni oltáskampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) a Speciális Távközlési Szolgálattal (STS) közösen elkezdett dolgozni az oltási platform optimalizálásán, hogy a 12 és 15 év közötti kiskorúakat is elő lehessen majd jegyeztetni oltásra a szülők felhasználói fiókján keresztül, mihelyt az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezi eme korosztály immunizálását a Pfizer vakcinájával.Valeriu Gheorghiţă szerint a hét végéig, de legkésőbb a jövő hét elejéig azt is megoldják, hogy a platformon elő lehessen jegyeztetni a Johnson&Johnson által előállított termékkel való immunizálásra is, tekintve, hogy ebből az oltóanyagból csak egy adag beadása szükséges, a platform jelenlegi beállításai szerint pedig a második adagot is elő kell jegyezni.Bejelentette ugyanakkor, hogy további oltóközpontokat nyitnak a határátkelőknél – például Nagylakon vagy Borsnál – és a repülőtereken is, hogy lehetőséget nyújtsanak a hazatérő külhoni román állampolgároknak az oltás felvételére.Az oltáskampány kezdete óta május 17-éig 3.963.176 személy megkapta a koronavírus elleni oltás legalább egyik adagját, ebből 2.871.560-an a második adagon is túl vannak ismetette a kampányt koordináló bizottság (CNCAV) elnöke.A legfrissebb adatok értelmében országos szinten a vakcina három típusára (első vagy második adagra) 1.049.000 személy van előjegyezve az oltási platformon.A Pfizer termékével történő immunizálásra 865.431 személy van előjegyezve, ezek közül 38.489 az első adagra, a Moderna oltásra 103.772 személy (ezek közül 865 az első adagra), az AstraZeneca oltására pedig több mint 80.130 személy (117 az első adagra) - számolt be Gheorghiţă.Ami az oltás nyomán fellépő mellékhatásokat illeti, május 16-áig 15.357-et jelentettek, a május 10-e és 16-a közötti héten pedig 538-at.Valeriu Gheorghiţă kitért arra is, hogy a Pfizer kifejlesztett egy olyan vakcinát, amely 2 Celsius-fokon 30 napig tárolható. Elmondta: a gyártó megkapta már az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) jóváhagyását. Ennek az volna az előnye – magyarázta a szakember – hogy az oltóközpontok több napra előre beszerezhetnék a szükséges oltóanyagot, a korábbi változat ugyanis csak öt napig volt tárolható.Emlékeztetett: a 60 évnél idősebb páciensek reggel 8 és este 8 óra között jelentkezhetnek előjegyzés nélkül oltásra, míg a 18 és 60 év közöttiek – amennyiben nincs előjegyzésük – 14 óra és 20 óra között vehetik fel az oltást.Továbbá arról is szót ejtett, hogy a hatóságok becslése szerint Románia augusztusban éri el „a kollektív átoltottság küszöbét”, amikor a lakosság 50%-a vagy beoltotta magát, vagy átesett a SARS-CoV-2-vel való fertőzésen.A nyájimmunitás elérése a cél, emiatt szeretnék felgyorsítani az oltási kampányt. A becslések alapján több mutató áll: a lakosság oltakozási szándéka, az első adaggal való immunizálás ritmusa, amelyet mindig az utóbbi két hét adatai szerint mérnek fel, illetve a naponta közölt jelentésekben szereplő új esetek száma, vagy a beoltottak körében előforduló fertőzések aránya. Ezekből áll össze a nyájimmunitás – magyarázta a katonaorvos.Az átoltottsági célkitűzéseket illetően Gheorghiţă emlékeztetett, hogy május végéig 5 millió, júliusban 6 millió és augusztusban 7 millió kellene legyen az immunizált személyek száma.Hozzátette, jelenleg kedvező a járványügyi helyzet az országban, azonban meg kell erősíteni ezt a tendenciát, hogy ne álljon fenn a járvány visszatérésének veszélye azt követően, hogy a a hatóságok fokozatosan feloldják a korlátozásokat.Ez idáig több mint 35 személynél mutatták ki a koronavírus indiai változatát, aminek kapcsán Gheorghiţă elmondta: ez a mutáció valamivel fertőzőképesebb és ilyen esetben a forgalomban lévő vakcinák hatékonysága is valamelyest kisebb, ám ez semmit nem von le az oltási kampány „általános jótékony hatásából”. Meglátása szerint éppen azért kell felgyorsítani az oltási kampányt, hogy korlátozzák a vírus terjedését a közösségben. Kérdésre válaszolva a katonaorvos elmondta: Indiából származnak azok, akiknél kimutatták ezt a mutációt, nem voltak beoltva koronavírus ellen és a betegség tünetei nem voltak az átlagosnál súlyosabbak.Románia a hetedik helyen van Európában, és a 19-ik helyen a világon a mindkét dózissal beoltottak arányát tekintve - közölte keddi sajtóértekezletén az egészségügyi minisztérium államtitkára.elmondta: ez idáig 10.689.069 koronavírus elleni oltás érkezett az országba.Az államtitkár tájékoztatása szerint a héten 697.330 adag Pfizer BioNTech vakcina érkezett, a jövő héten 698.490, május utolsó hetében pedig 1.091.610 adag érkezik. A Moderna által gyártott vakcinából csütörtökön 128.400 adagot várnak, így a májusi teljes mennyiség várhatóan 513.600 adag lesz.Baciu szerint az AstraZeneca által gyártott vakcinából - becslések szerint - összesen 1.440.568 dózis lesz.A Johnson & Johnson által gyártott vakcinából csütörtökön 74.400 darabot várnak, május végéig még további 327.600 érkezik majd. Májusra a négy vakcinatípusból összesen 6.238.228 adag lesz."Mindezen intézkedéseknek köszönhetően Románia Európában a hetedik, míg világviszonylatban a 19. helyen áll a teljes dózisban beadott oltóanyagok tekintetében" - összegzett az államtitkár.Baciu beszámolt arról is, hogy május 16-áig 14.729 adag vakcina semmisült meg, ami az összes felhasznált mennyiség 0,21%-át teszi ki.