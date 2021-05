Johannis: hamis biztonságérzetet kelthet a beoltatlanokban az, hogy csitult a járvány!

A járvány csitulása hamis biztonságérzetet kelthet a beoltatlanokban – jelentette ki keddi sajtóértekezletén az államfő, aki szerint feltétlenül szükség van a lakosság jelentős hányadának immunizálására.



azt mondta: az oltáskampány megvalósította rövid távú célját, azt, hogy csökkenjen az új fertőzések és a halálesetek száma, középtávon azonban az a cél, hogy elérjék az átoltottság azon „kritikus küszöbét”, amely leállítja a vírus közösségi terjedését.„Amíg a lakosság jelentős része nem kapja meg a védőoltást, addig a világjárványnak nem lehet vége, és a be nem oltottak esetében továbbra is nagy a kockázata annak, hogy a betegség súlyos formáját kapják el” – mutatott rá az államfő.Szükség van az oltáskampány felgyorsítására, a polgármestereknek és a helyi hatóságoknak, politikai hovatartozástól függetlenül aktívan részt kell vállalniuk benne – hangsúlyozta az államelnök.„Látható, hogy a kampány jól megy. Az oltási maratonok sikeresek voltak, de ahhoz, hogy fenntartsuk ezt az oltási szintet, közelebb kell vinnünk az oltásokat az emberekhez. A gazdasági ágazatok teljes megnyitása és egy járvány utáni Románia újjáépítése a minél nagyobb átoltottság elérésén múlik” – mondta Johannis a Cotroceni-palotában adott sajtónyilatkozatában.A polgármestereknek és a helyi hatóságoknak, politikai hovatartozástól függetlenül aktívan részt kell vállalniuk az oltáskampányban, tette hozzá és rámutatott, eddig nagyrészt a városokon értek el sikereket az oltás terén, emiatt fokozottabb aktivitásra van szükség a falvakban, ahol az embereknek sokszor nehéz eljutni valamely oltópontba.Nyomatékosította, a lakosság alaposabb tájékoztatására van szükség, a kis településeken akár „ajtóról ajtóra lehetne menni”, hogy az emberekhez eljussanak az információk, az, hogy mennyire fontos az immunizálás. Fontos szerepük van a mobil központoknak abban, hogy a vidéken is felgyorsuljon az immunizálás ritmusa.„A helyi hatóságoknak minden rendelkezésre álló eszközzel meg kell könnyíteniük az oltáshoz való hozzáférést” – szögezte le az államfő.Kifejtette, hogy prioritásként kezelik, hogy minden gyerek minél hamarabb, fokozottan biztonságos körülmények között térjen vissza az iskolába. Ismertette, hogy ebben a nehéz időszakban az oktatással kapcsolatos döntéseket az egyes településeken regisztrált fertőzési ráta függvényében hozták meg.„Már közel vagyunk ahhoz, hogy a legtöbb diák, évfolyamtól függetlenül, fizikailag is visszatérhessen az osztályba. Azt szeretnénk, hogy ez így maradjon, és minden gyerek az iskolapadban fejezhesse be a tanévet” - közölte Johannis.Korábban Klaus Johannis munkaülést tartott a koronavírus-járvány kapcsánminiszterelnökkel, a kormány tagjaival és járványügyi szakemberekkel. Jelen volt többek közöttésminiszterelnök-helyettes,védelmi miniszter,egészségügyi miniszter,kulturális miniszter,ifjúsági és sportminiszter,, a COVID-19 elleni védőoltási tevékenységet koordináló országos bizottság (CNCAV) elnöke és, az egészségügyi minisztérium államtitkára. Az utóbbiak sajtótájékoztatóját az oltáshelyzetről itt ismertettük