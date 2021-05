Florin Cîțu: június elsejétől mindenképp lesznek enyhítések

Június elsejétől - az oltási kampány alakulásától függetlenül is - biztosan lesznek enyhítések a járványügyi korlátozásokban - írja a Libertatea Florin Cîțu miniszterelnök nyilatkozatára hivatkozva.



A miniszterelnök szerint az volt a céljuk, hogy június elsejéig 5 millió ember kapja meg az oltást, de nem ez a legfontosabb. "A cél a járvány leküzdése, és ezt oltással tudjuk megtenni" - nyilatkozta, majd azt is elmondta, hogy a lazító intézkedések a vártnál korábbi bevezetése az oltásnak volt köszönhető, amely csökkentette a fertőzési arányt. A miniszterelnök szerint a románok megértik az üzenetet, és be fogják oltatni magukat. Ez után mondta azt, hogy a június elsején az oltási cél teljesítésétől függetlenül is be fogják vezetni a lazító intézkedéseket.A nyári lazítási ütemterv bejelentésekorállamfő három oltási célt jelölt meg, és ezek teljesítésétől tették függővé a további lazító intézkedések bevezetését. Eszerint június 1-ig 5 millió ember kellene megkapja az oltást, július 1-ig 6 millió, míg augusztus 1-ig 7 millió.