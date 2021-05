Novák: csütörtöktől szurkolók részvételével lehet sporteseményeket szervezni

Az országos vészhelyzeti bizottság (CNSU) jóváhagyása nélkül lehet csütörtöktől kezdődően olyan kültéri sporteseményeket szervezni, ahol 25%-ban vehetnek részt a szurkolók, ugyanakkor a már beoltott sportolókat nem kell a mérkőzések előtt tesztelni - jelentette be szerdán tartott sajtótájékoztatóján Novák Eduárd ifjúsági és sportminiszter.



"Két olyan intézkedés ez, amelyet már nagyon várt mindenki a sport világában, hiszen mindannyian tudjuk, milyen sokat számítanak a szurkolók a sportban. Örülök, hogy az emberek beoltatják magukat, hiszen ez az egyetlen módja annak, hogy visszanyerhessük régi életünket" - nyilatkozta Novák Eduárd.A sporteseményeken azok vehetnek részt, akik a rendezvény előtt legalább 10 nappal megkapták már mindkét oltásadagot, egy 24 óránál nem régebbi negatív RT-PCR tesztet vagy egy igazoltan negatív gyorstesztet tudnak felmutatni.A 25%-os arány túllépése csak a tesztesemények esetében megengedett, a beltéren szervezett rendezvényekhez pedig továbbra is az ifjúsági és sportminisztérium ajánlása, az egészségügyi minisztérium és az országos vészhelyzeti bizottság jóváhagyása szükséges. A rendezvényeken továbbra is kötelező a maszk viselése és a fizikai távolság betartása, tájékoztatott még Novák az RMDSZ közleménye szerint."A sportolók számára is fontos intézkedéseket hoztunk, hiszen ha megkapták már a védőoltást, mentesülnek a kötelező tesztelés alól. Ez teljes mértékben kiküszöböli a tesztelés gazdasági terhét a sport világában, és azoknak is lehetővé teszi a rendezvények szervezését, akik emiatt anyagi nehézségekkel küzdöttek" - részletezte Novák. Hozzátette, arra kér mindenkit, aki még nem oltatta be magát, éljen ezzel a lehetőséggel, hiszen csak együtt győzhetjük le a járványt, és kaphatjuk vissza mindazokat az örömöket és lehetőségeket, amelyektől megfosztott.