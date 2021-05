Elkezdődött a válaszúti Bánffy-kastély felújítása

Megkezdődtek a válaszúti Bánffy-kastély épületegyüttesének és parkjának felújítási munkálatai, amelyeket a Kolozs Megyei Tanács európai alapokból finanszíroz.



„Hosszúra nyúló előkészületek és többszöri sikertelen közbeszerzési eljárás nyomán végre elkezdődhettek a válaszúti Bánffy-kastély tényleges felújítási munkálatai. A kastély épített örökségünk része és történelmi jelentősége révén identitásunk és kultúránk fontos sarokköve, ezért kötelességünk megóvni és megőrizni azt. A beruházás nyomán a Mezőség egy újabb kulturális központtal fog gazdagodni, amely növeli a térség turisztikai vonzerejét hiszen két év múlva újra eredeti pompájában lesz látogatható” ‒ nyilatkozta, a Kolozs Megyei Tanács alelnöke.A kastély épületének első emeletén könyvtár, előadóterem, valamint kutatási iroda kerül kialakításra, az alagsorban fog helyet kapni kiállítási terem, ahol idővel állandó és időszaki kiállítások is látogathatók lesznek. Megújul a kastélypark is, hiszen helyreállítják a parkban található tavat, újjáépítik a szökőkutat, valamint a meglévő hídfelújítások mellett újakat is építenek. Az átfogó projekt keretében két másik épületet is korszerűsítenek, amelyek a kastély üzemeltetését fogják kiszolgálni.