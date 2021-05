Maszk nélkül nem engednek be az üzletbe? Nyugi, nem vagy diszkrimináció áldozata

Döntött az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD): nem diszkriminatív, ha maszk nélkül nem engednek be az üzletbe.



A döntés azokra is érvényes, akik valamilyen légzőszervi betegség miatt orvosi okokból nem hordhatnak arcmaszkot.



A tanács megvizsgálta egy Arad megyei személy panaszát, aki azt sérelmezte, nem engedte be az őr egy üzletbe amiatt, hogy nem viselt maszkot, és hiába érvelt azzal, hogy orvosi igazolása van arról, hogy felmentették a maszkviselés kötelezettsége alól.A CNCD megállapította: ha egy üzletbe belépve kérik a maszk viselését, akkor ennek eleget kell tenni, máskülönben nem léphetsz be - és ez nem jelenti azt, hogy diszkrimináció áldozata lettél.A tanács azt is figyelembe vette a döntésnél, hogy az illető személynek a háziorvos által kiállított igazolása volt csupán, nem pedig munkaorvosi igazolása arra vonatkozóan, hogy orvosi okból felmentették a maszkviselés kötelezettsége alól. Ráadásul

egy zsúfolt üzletben, ahol lehetetlen betartani a fizikai távolságtartás szabályait, nem jogosíthat fel kivételes bánásmódra egy ilyen igazolás

; azt legfeljebb a rendőrség ellenőrzésekor vagy a munkahelyen lehet elővenni, igazolandó, hogy miért nem visel az illető maszkot.