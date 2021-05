Nem a magyar állam, hanem a NER kebelezte be a Wesselényi-kastélyt?

Hatalmas port kavart a romániai közéletben a zsibói Wesselényi-kastély ügye, miután kiderült, hogy a Szilágy megyei önkormányzat, bár szerette volna, azért nem tudta érvényesíteni elővásárlási jogát az ingatlan fölött, mert a magyar kormány elhappolta előle. Szilágyi Róbert, a megyei önkormányzat alelnöke ekkor azt nyilatkozta, hogy jogi úton fogják rendezni a kérdést (amelyben a helyi RMDSZ és a Fidesz-KDNP érdekei úgy tűnik egymásnak feszültek - szerk. megj.). Az Átlátszó pedig most arra is rávilágított, hogy valójában nem is a magyar államé lett kastély, hanem a NER-é.



A partiumi Zsibón áll a barokk és klasszicista stílus ötvözésével 1779 és 1796 között felépített, kétszintes Wesselényi-kastély 2200 m2 hasznos területtel, a 10 hektáros kastélykertből 1,3 hektárral (a fennmaradó részen botanikus kert működik).

Az ingatlant ugyanis a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. portfóliójába tartozó Manevi Zrt. tulajdonába került át, miután a kolozsvári Micro Vision Consult Kft. üzleti tanácsadó cég április 20-án megvásárolta (erről bővebben itt írtunk ). A Fidesz-KDNP viszont még tavaly létrehozta a

Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítványt

, amelyhez hozzácsatolta a

Manevi Zrt.

-t és egy másik állami céget, a Comitatus-Energia Zrt.-t.

Azaz a Manevi Zrt. nem a magyar államé, azt ugyanis a Fidesz kiszervezte egy alapítványba.

A Wesselényi-kastély mellett, az alapítvány birtokában van egyébként még a szlovéniai Lendván lévő wellnessközpont , a szatmárnémetiben található Pannónia Szálló, illetve a máramarosszigeti Korona Szálló, illetve egy eszéki műemlék is.

A Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány alapító okirata 2021 februári, és 2021 márciusában jegyezte be a bíróság. A budapesti törvényszék bejegyző végzése szerint az állam összesen 15,8 milliárd forintnyi vagyont ajándékozott az alapítványnak: a Manevi részvényei 11,2 milliárdot, a Comitatus Zrt. részvényei 3,9 milliárdot érnek, és ott van még a 600 millió forint készpénz.

Az alapítvány kuratóriumában pedig Fideszhez köthető személyek ülnek:

Az elnök:, a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára és miniszterhelyettese.A kuratórium tagjai:, a KKM regionális és határ menti gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkára,, a KKM Magyar Diplomáciai Akadémiáért és a Stipendium Hungaricum Programért felelős államtitkára,, az Eximbank vezérigazgatója, a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram miniszteri biztosa.Az Átlátszó arról ír, hogy 1,5 hónappal azután, hogy a Manevi az alapítványé lett, a vezérigazgatója a vajdasági származásúlett, akit 2015-ben neveztek ki az állami tulajdonú Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. vezérigazgatójává.A milliárdos veszteségeket termelő céget a kormány 2018-ban megszüntette, Oláh pedig utána

Mészáros Lőrinc tiszapüspöki izocukorgyára, a Kall Ingredients Kft. ügyvezetője lett 2019 nyaráig

. Oláh tavaly óta többségi tulajdonos a Highlights of Hungary Nonprofit Kft.-ben, amiben a tulajdonostársa a cégalapítóés a Fidesz-közeli. ( Átlátszó