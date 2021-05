EMNP: kapjon nemzeti színházi státust a két nagyváradi színház!

Nagyvárad kulturális intézményeit érintő, nagy port kavart átszervezési hírek kapcsán felmerült megoldási lehetőségeket ismertette sajtótájékoztatóján Csomortányi "Karlendítő" István, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke, valamint Zatykó Gyula nagyváradi polgármesteri tanácsadó.



A napokban ugyanis a nagyváradi Filharmónia mellett, a Regina Maria és Szigligeti Színházat, illetve a kulturális intézményekben dolgozók szerződéseit érintő változtatási elképzelésekről tárgyalt Bihar Megye Tanácsának elnöke,, amelyről a sajtó és így a közvélemény is értesült , és nagy felháborodást váltott ki a magyar és a román közösség tagjai körében egyaránt.A Szigligeti Színház intézményi önállósága minden körülmények között megőrzendő, ebben nem lehet vita – szögezte le Csomortányi az EMNP közleménye szerint.A Néppárt elnöke szerint visszatetsző, hogy amíg a kulturális intézményeket, a nagyobb városok esetében jellemzően az állam, pontosabban a Művelődési Minisztérium tartja fenn Romániában, addig a kis és közepes városok esetében a színházakat a megyei vagy a városi önkormányzat finanszírozza. Így nem azokat a településeket terhelik tehát, amelyeknek komoly forrása lenne a kulturális intézményeik fenntartásra, hanem éppen azokat, amelyek esetében egy színház és a hozzá tartozó társulat költségeinek előteremtése szinte lehetetlen, illetve a kisebb közönségek miatt a vonatkozó saját bevételek is jóval szerényebbek.Hozzátette, Erdélyben a kolozsvári román és magyar színház és opera, illetve a temesvári román színház mellett csupán a marosvásárhelyi színház állami fenntartású.A nagyváradi színházak biztonságos finanszírozását a Néppárt úgy látja megoldhatónak, hogy ha az a jövőben közvetlenül a központi költségvetésből történik, ehhez pedig szerintük az kell, hogy a Művelődési Minisztérium vegye át ezeket, méghozzá úgy, hogy mindkét színház kapja meg a nemzeti színházi státuszt. Így egyszerre válik mindkét intézmény önállósága megkérdőjelezhetetlenné, a fenntartásukkal járó anyagi terhek pedig elhárulnak a megyei tanácsról.

Ezt a javaslatot a megyei tanácshoz is el fogják juttatni

Elmondása szerint, a javaslat gyakorlatba ültetéséhez kormányhatározatra van szükség, és abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy a magyarság képviselete helyet kapott Románia kormányában. Hogy ez a megoldás életbe léphessen, szükséges a politikai akarat, és ebben a kérdésben akár a két magyar érdekvédelmi szervezet, és a román kormánypártok konszenzusa is reális lehetőség. Ugyanakkor úgy vélte, szükség van az adott intézmények vezetőinek és dolgozóinak támogatására, valamint meg kell mutatni a javaslat civil támogatottságát is. Erre jó eszköz az aláírásgyűjtés, melynek megszervezését a Néppárt magára vállalja. A szervezet- és pártlogó-mentes aláírásgyűjtő íven két dolgot fognak kérni: a két intézmény maradjon önálló, illetve kapják meg a „nemzeti színházi” státuszt., az Erdélyi Néppárt országos alelnöke a Filharmóniára kitérve elmondta, hogy a hasonló kulturális intézmények esetében megoldás lehetne a vegyes finanszírozás: ezen elképzelés szerint, ahogyan az az alap és középszintű oktatási intézmények esetében is van, az intézményfenntartó maradhatna az illetékes önkormányzat, míg a bérköltségeket az államnak kellene átvállalnia. Ha az iskolák tekintetében ez egy működő megoldás, kulturális intézmények esetében is működhet – tette hozzá.

Ami valós megoldást jelentene, de ehhez Bolojan jóindulatára is szükség lenne

„Én nem hiszem, hogy az ördög annyira fekete, mint amennyire lefestik” – jelentette ki a Transindex megkeresésekor Zatykó Gyula

Az önkormányzati választásokon Zatykó és az EMNP azzal kampányolt, hogy amennyiben bejutnak a városi tanácsba, övék lehet az egyik alpolgármesteri tisztség. Végül nem jutottak be, de az RMDSZ esélyeit is olyannyira rontották, hogy a PNL-nek a szövetség nélkül is kétharmados többsége lett a városi és a megyei tanácsban. Így koalíciós partnerre sem volt szükségük, hiába jelölt alpolgármestert az RMDSZ, mindkét alpolgármesteri székbe liberális tanácsos ült.

A képviselőház már múlt szerdán elfogadott egy törvényjavaslatot , amely előírja a "nemzeti jelentőségű állami intézmény" státusának megadását, ezzel tehát a Néppárt kissé lemaradásban van.Váradon így inkább az a gond, hogy a színházak kulturális minisztériumhoz való csatolását az önkormányzatok, az-az ebben az esetben Bolojannak kéne megtennie. Azonban a Várad folyóirat jogi személyiségének az elkaszálásakor már láthatóvá vált , hogy a megyei tanács elnöke a költséghatékonyság hangoztatásakor csak okot keres arra, hogy átvegye az irányítást kulturális intézmények felett.Ilie Bolojan egykori, az új nagyváradi polgármesternek mostani tanácsadója a Transindexnek korábban azt nyilatkozta , Bolojan csak „elejtett egy mondatot” a román tagozat színészei előtt, hogy összevonná a színházakat és a filharmóniát.„Ez tény. A többi innentől kezdve túl van gondolva. (...) Az újságírók most fújnak egy nagy lufit” – mondta Zatykó. Ugyanis ekkor még úgy vélte, hogy amennyiben a három kulturális intézmény fúziója csak közös könyvelést jelentene, akkor az nem lenne negatív hatással az intézményekre nézve. Más dolog lenne, ha embereket bocsájtanának el, ami konfliktusokhoz vezetne. A menedzserek leváltását pedig nem tartotta valósnak, mert nemrég értékelték ki az igazgatók munkáját.Lapunknak azt nyilatkozta ekkor, hogy beszél Ilie Bolojannal, arról viszont, hogy a találkozón mi hangzik majd el, csak akkor beszélhet, ha előbb engedélyt kap az elöljárótól, mert szerinte ez úgy tisztességes.