Performansszal tiltakoznak pénteken a Bihar Megyei Tanács tervei ellen a kulturális intézmények

Péntek este fél kilenckor tiltakozását fejezi ki a Regina Maria és Szigligeti Színház, illetve a filharmónia Nagyvárad főterén.



A kulturális intézmények közös flashmobbal hívják fel a figyelmet a váradi kultúra önállóságának fontosságára és mutatnak fricskátBihar megyei tanácselnöknek, aki az elmúlt hetekben azzal a tervvel állt elő, hogy a három kulturális intézmény jogi személyiségét megvonja és egy, közvetetten általa irányított konglomerátum alá passzírozza az intézményeket, amelyet a határozott idejű munkaszerződések bevezetése előzne meg.Bár Bihar Megye Tanácsának alelnöke cáfolta, hogy egyelőre bármilyen ehhez hasonló határozat lenne a megyei tanácsosok asztalán, azonban a kulturális élet szereplői (románok és magyarok egyaránt), a Várad és a Familia kulturális folyóirat jogi személyiségének elkaszálásából már megtanulták, hogy Bolojan olyan játékot játszik, amelyben igyekszik minél kevesebb védekezési lehetőséget hagyni.A nagyváradi színházak és filharmónia vezetői viszont úgy döntöttek, nem fogják csendben kirúgni alóluk a széket, tiltakoznak már a szándék ellen is.Mint aértesült a zenés, mozgásszínházi elemekkel dolgozó performansszal párhuzamosan, a Szigligeti partnerintézményei is jelezték, hogy ki fognak állni mellettük. Ezért érdemes követni a szatmári magyar és román társulat, a temesvári magyar színház, a kolozsvári állami magyar színház, az udvarhelyi színház, a gyergyószentmiklósi színház, a szolnoki szigligeti oldalait, közleményeit. Továbbá, a romániai magyar hivatásos néptáncegyüttesek is jelezték csatlakozási szándékukat. A váradi eseménnyel nagyjából egy időben fognak ezek az események is zajlani.