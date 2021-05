Iskolaelhagyás: a beiratkozott vidéki diákok közel negyede kiesik a rendszerből

A legnagyobb arányú iskolaelhagyás az oktatási ciklus kezdetekor és végén tapasztalható, az előkészítő és az ötödik osztályokban, a jelenség főként vidékre jellemző – derül ki az oktatási tárca jelentéséből, amely a 2019-2020-as évek eredményeit dolgozta fel.



A jelentés szerint a 2018-2019-es tanévben 35,3 ezer diák szakította meg az oktatási folyamatot, ami a beiratkozott és a végzett diákok különbségéből adódik, és ami a diákok 2,1 százalékát teszi ki. Egy évvel korábban 28 ezer diák volt iskolaelhagyó, azaz a jelenség mértéke növekvő tendenciát mutat.A tanügyi jelentés arra is rámutat, hogy egyenlőtlenül oszlik meg az iskolaelhagyók aránya a területtől függően, ugyanis városi környezetben 1,8 százalékos a mértéke, míg vidéken, ahol sokkal rosszabb az oktatás helyzete, 2,6 százalék.Az recens elemzés szerint az érintett tanévben több fiú, mint lány szakította meg az oktatást, szemben a korábbi évekkel, ahol az arány hasonló volt.A jelentés szerzői megjegyzik, hogy az oktatást megszakítók aránya azután növekedett meg, hogy a kötelező általános oktatás idejét kitolták a 10-ik osztályig. Valamelyest javult a helyzet 2012-2014 között, majd a helyzet ismét romlani kezdett. Jelenleg emelkedő tendencia mutatható ki az oktatából kilépők számát illetően, a különbség a korábbi évekhez képest 2 százalék.A tanügy dokumentuma szerint az iskolaelhagyás hatásai között számolni kell a társadalmi kirekesztődéssel, a munkanélküliséggel, elszegényedéssel és egészségügyi problémákkal.

A jelenség az Európai Tanács szerint több okkal magyarázható: a személyes és családi problémák, tanulási nehézségek, a mélyszegénység helyzete, amely tényezők jelentősen meghatározzák az oktatási rendszer működőképességét, egyebek mellett az iskola hangulatát, és a tanár-diák viszonyt is.

Hosszútávon kihatással van a társadalom fejlődésére, sőt a gazdasági kritériumokra is. Ugyanakkor az oktatásból kilépők hajlanak arra, hogy ne vegyenek részt a demokratikus folyamatokban, ők a politikailag inaktív állampolgárokká válnak.A 2011/2012 és 2018-2019 között iskolába járók kohorszából a vidéki diákok közel negyede esett ki az oktatási rendszerből, azaz 23,1 százalékuk, míg városi környezetben csupán 8,2 százalékos az iskolaelhagyás.A középiskolai iskolaelhagyás aránya az utóbbi három évben tartósan 2,5 százalékosnak mutatkozik, legtöbbjük technológiai profilú osztályt hagy abba, a legkevesebb pedig a hivatás-szakképzésű osztályok esetében – áll a jelentésben.A 2018-2019-es tanévbe beiratkozott 402,7 ezer felsőoktatásban részt vevő alapképzős diák közül csupán 90,4 százaléka fejezte be az évet, azaz 363,8 ezer hallgató. A jelentés szerint az egyetemi alapképzési ciklust a diákok 86 százaléka abszolválja, 4,3 százalék pedig az elmaradt vizsgák, vagy a lezáratlan helyzet miatt nem végez.A jelentés megjegyzi, hogy az egyetemi oktatásban az oktatás megszakítása átlagban 8,5 százalékos, az utóbbi évben viszont itt is emelkedett, a 2018-2019-es tanévben 9,6 százalékot mértek. ( edupedu.ro