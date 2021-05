Oltáskampány új módszerekkel: politikusok terepre!

Szombaton a romániai oltáskampány új szakaszába lépett: „politikai párttól és vallástól függetlenül” a kormány tagjai, polgármesterek és más döntéshozó tisztségviselők kimentek az oltásközpontokba segíteni az oltakozást, illetve arra buzdítva a lakosságot, hogy éljenek az oltás lehetőségével – derült ki Florin Cîţu miniszterelnök sajtótájékoztatójából, amelyet a bukaresti Metropolitan Cirkusz helyszínén szervezett oltóközpontban tartott.



Más bukaresti méltóságok a Metro-Militari parkolójában tettek látogatást:Kolozsváronállamtitkár és, a város alpolgármestere látogatott ki a drive-through oltóközpontba segíteni.„Kolozsvár országszinten élvonalban van az átoltottságot illetően! Köszönöm a kolozsvári embereknek, amiért megértették, hogy az oltás az egyetlen hatékony megoldás a koronavírus-járvány megfékezésére. A drive-through oltóközpontban ma is rengetegen igényeltek oltást, délelőtt Hegedüs Csilla államtitkárral segítettük a személyzet munkáját. Az oltáskampánynak érezhető hatása van városunkban, és meggyőződésem, hogy életünk nemsokára visszatérhet a régi kerékvágásba” – írta a közösségi médián Oláh Emese, hozzátéve, hogy mindenkit arra buzdít, hogy „oltassa be magát, és ezáltal védje meg saját és családja, környezete egészségét!”, államtitkár, a Országos Sürgősségi Igazgatóság (DSU) vezetője merészebb volt: felavatva a vidéki oltáskaravánt a Maros megyei Balavásárra utazott, ahol saját kezűleg adta be a védőoltást a társadalom peremére szorult embereknek: időseknek, romáknak.„Nagyon sok idős vagy sérülékeny személy van, akiknek nehézséget jelent elmenni az oltóközpontokba, amelyek messze vannak, mint például a hétvégi oltásmaraton pontjai, mint amilyen van például Segesváron. Mi úgy döntöttünk, hogy közelebb jövünk az emberekhez. A mobil központot az Országos Katasztrófavédelemi Felügyelőséggel (IGSU) együtt szervezzük, és a vészhelyzetekre felkészítő karavánt használjuk, amely a pandémia miatt le volt állítva. Most átalakítottuk oltásközpontokká, és négy oltáshullámot vállalunk. A Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség mikrobuszai előre egyeztetett program szerint elmennek azok után, akik jelezték, hogy igénylik az oltást, és elhozzuk őket az oltóponthoz, majd utána haza is szállítjuk” – nyilatkozta Raed Arafat a Digi24 -nek., MIÉRT és az RMDSZ ifjúságért felelős ügyvezető elnöke és a helyi polgármester,is Balavásáron kapták meg az oltásukat. Erről az ifjúsági politikus így írt:„Balavásáron, Varga Adorján polgármester barátommal közösen kaptuk meg az Astra Zeneca emlékeztető oltását. Jó volt látni, hogy Balavásár községben milyen sokan jöttek oltásra. Bár jó úton haladunk a normalitás fele és a kormány folyamatosan kedvező intézkedéseket hoz még nem szabad teljesen fellélegeznünk. A járvány még nem ért véget! Arra kérek mindenkit aki csak teheti oltassa be magát. Már nincs sok hátra, együtt képesek vagyunk rá! Megtiszteltetés, hogy Raed Arafat államtitkártól kaptam meg a második oltást.”Ugyancsak Maros megyei vidéken volt terepenis, aki a dédai központot látogatta meg. Ennek (még?) semmi nyoma a saját közösségi média oldalán, de a minisztériumén igen:Az egészségügyi miniszter,is vidéken volt, ő a Giurgiu megyei Vedea községben biztatta az embereket az oltakozásra.Romániában jelenleg 23 drive-thru oltópont működik, és a Beszterce-Naszód megyeit leszámítva, mindenhol Pfizer oltóanyagot alkalmaznak (a beszterceiek Johnson&Johnson-t használnak) – derül ki a ROVaccinare tájékoztató oldalán.Az autós oltópontok közül 4 Bukarestben van, a többi Nagyváradon, Aradon, Temesváron, Kolozsváron Oláhszentgyörgyön, Călărași-ban, Galacon, Déván, Iași-ban, Nagybányán, Máramarosszigeten, Piatra Neamț-on, Romanban, Slatinán, Ploiești-en, Szebenben, Suceavan és Râmnicu Vâlcean.Ugyanakkor a hétvégén oltásmaratonokat tartanak Fehér, Hargita (Csíksomlyón), Maros (Segesvár), Brassó, Szeben, Botosani Konstanca, Mehedinti, Olt, és Vaslui megyékben. A részletes lista megtekinthető itt . (.)